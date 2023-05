Wado, Massa, un acto y una foto que despiertan rumores de fórmula presidencial

Los ministros pusieron en marcha el tren turístico Mercedes-Tomás Jofré. La imagen que alimenta posibles candidaturas de cara a las PASO.

Mientras Daniel Scioli y Agustín Rossi ratifican que irán a la PASO del Frente de Todos con sus propias postulaciones, una imagen y un acto compartido entre dos ministros alimentan los rumores de una dupla alentada por sectores del kirchnerismo, La Cámpora y la propia Cristina Fernández.

Sergio Massa y Wado de Pedro encabezaron hoy la inauguración del tren turístico que une Mercedes, tierra natal del ministro del Interior, con la localidad de Tomás Jofré, alimentando las versiones de una fórmula para agosto.

Cabe recordar que ambos, junto a Máximo Kirchner, tuvieron una centralidad importante en el acto que la vicepresidenta encabezó el pasado 25 de mayo, ubicándose detrás de la única oradora en el mitin.

En el transcurso del acto, Massa recordó que volvió a trabajar con el mercedino durante la gestión de Mauricio Macri. "Nos juntamos cuando vimos a la Argentina en peligro", sostuvo.

En tal sentido, el referente del Frente Renovador aseguró: "Tenemos el sueño de un país federal y no concentrado en la Ciudad de Buenos Aires".

“Con Wado compartimos muchas horas, muchos días, mates. Nos peleamos en algún momento. Nos juntamos cuando vimos a Argentina en peligro, cuando vimos que no había límites y todo era para unos pocos. Empezamos a pensar como repensar esa idea de la gran familia que hoy representa el Frente de Todos, con sus diferencias. Con el sueño de un país federal y conectado”, aseguró el tigrense.

Y añadió: “La verdad es que si hay algo que elegimos fue seguir adelante. Tratar de tomar decisiones siguiendo adelante. Como dijo Wado, podemos cometer errores. Los cometimos, muchos. Pero no tengan dudas que gobernamos con el corazón en la mano y pensamos la Argentina con convicción y sueños de futuro. Y eso no va a cambiar. Podemos tener un lugar o el otro, no tenemos preocupación por cuál es el lugar que nos toca”.

Por su parte, De Pedro realizó un guiño al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al señalar: “Nuestra generación, con Sergio y con Axel y con el resto de los compañeros vamos a repensar ideas nuevas para un mundo nuevo. Hay que rediseñar el sistema de ferrocarriles para un modelo productivo, distinto. Vamos a seguir trabajando en esta Argentina federal. Vamos a seguir trabajando en un modelo productivo que permita arraigo”.

La obra inaugurada incluye la puesta en valor de la infraestructura edilicia de dicha estación y la de Altamira, en un acto que también contó con la presencia del intendente local Juan Ustarroz, su par de General Las Heras, Javier Osuna; el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano y el titular de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, entre otros.

Dentro del Plan de Modernización del Transporte Ferroviario, el Gobierno Nacional mediante el Ministerio de Transporte, lleva 20 tramos ferroviarios reactivados, beneficiando a más de 400 mil pasajeros y pasajeras mensuales, con más de 3000 km de vías recuperadas y 75 localidades reconectadas en todo el país.