Una diputada bonaerense de Juntos presentó este lunes un proyecto de ley para derogar el Pase Sanitario y evitar su exigencia en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

Se trata de Florencia Retamoso, la dirigente oriunda de Almirante Brown que pertenece a “Hacer Juntos” y responde a Diego Kravetz, Jefe de Gabinete del Municipio de Lanús.

Para la legisladora, el pase libre Covid creado por Axel Kicillof “es el resultado de la inoperancia” y consideró que tanto el gobernador como el presidente Alberto Fernández “tomaron medidas que rozan la línea del autoritarismo”.

n ese sentido, opinó que “democratizar la vacunación y aumentar los centros de testeos gratuitos es más efectivo y menos autoritario que esta medida” dijo.

Para Florencia Retamoso, el nuevo pase sanitario “va contra la propia idiosincrasia de la campaña de vacunación, la cual prometía ser voluntaria, gratuita, equitativa e igualitaria” y opinó que su exigencia “no tiene ningún susento científico sobre la reducción de los contagios”.

Un legislador de José Luis Espert también quiere eliminar el Pase Sanitario

Días atrás, el diputado Nahuel Sotelo presentó un proyecto de declaración para dejar sin validez el pasaporte sanitario. “Es una medida de un gobierno totalitario” consideró.

En sus fundamentos, el legislador de Avanza Libertad citó al Artículo 19 de la Constitución Nacional que establece “Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe” e hizo hincapié en “la Resolución del Ministerio de Salud que indica que la vacunación es optativa y no hay obligatoriedad alguna”.

"Es una locura que te quieran obligar a usar algo que en primera instancia es opcional. Es como si te dijeran que a partir de mañana no podes ir a trabajar, ir a los supermercados o al teatro si no donaste sangre. Algo optativo y opcional quieren llevarlo a la obligatoriedad de la noche a la mañana para que los políticos se sientan que tienen todo el poder y encima poder cobrar multas. Una locura” afirmó.