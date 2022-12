Las críticas a Cristina Kirchner, la figura de Alberto Fernández y su mirada económica.

El ex secretario de Comercio de la Nación y líder del partido Principios y Valores, Guillermo Moreno, analizó el gobierno de Alberto Fernández y aseguró que "fracasó", aunque evitó ahondar en críticas para "no hacer leña del árbol caído".

"Alberto es esto. Éste muchacho con un puntero que vos decías 'uy, mirá'. ¿Cuánto podía durar Alberto y el puntero? lo que duró. No es un muchacho formado", opinó el economista peronista. "Pero no me gusta hablar ahora de Alberto, yo hablé cuando él tenía 80% de imagen positiva", agregó en el programa LADO P.

E insistió con que "lo eligió Cristina. Y el día que lo hizo fui a Crónica y dije 'mire Cristina que eligió al peor'. El peor, eh. ¡El peor! Es el peor. Yo lo conozco hace 30 años. Antes de que lo conociera Kirchner yo ya lo conocía, porque nos conocemos del peronismo de la capital".

"Y siempre fue socialdemócrata. Y siempre fue un tipo... no es un tipo con luces. Pero ya está, no hablemos de Alberto. Está mal que estemos hablando de él. Lo pusieron en un lugar que no daba. Y Cristina se tendría que haber dado cuenta, porque lo conocía. No sé por qué lo hizo ni me interesa tampoco averiguarlo", sentenció Guillermo Moreno.

Moreno visitó la ciudad de La Plata en el marco de su campaña de cara a las elecciones 2023 en las que presentará una plataforma electoral con un importante plan económico que, asegura, es la opción más peronista de las candidatas a presidente.

En ese marco, y en diálogo con LADO P, el economista afirmó que la actual vicepresidenta Cristina Kirchner perdió el rumbo económico durante la segunda mitad de su último mandato y cuestionó las medidas que implementó el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

"Alberto Fernández fracasó, Macri fracasó. El gobieno anterior a Macri fue Néstor y Cristina. Cristina tuvo un gobierno muy bueno el primero. Tuvo la mitad del segundo razonable, y la segunda mitad un desastre con Kicillof. Y el gobierno de Néstor fue bueno. Con lo cual vos tuviste una década ganada, 4, 4 y 2. Es lo que hablaba Cristina y lo que hablábamos todos los peronistas", sostuvo Guillermo Moreno.

E insistió: "Ahora como vio que está en un lío bárbaro lo mete a Kicillof por la ventana. Kicillof en la década ganada era opositor. En la década ganada todos estos progresistas que ahora están en el Gobierno votaban a Carrió o a Sabatella. Todos vienen de ahí. Casi todos vienen del Frepaso que fue un fracaso. Y ¿quién estuvo de ministro de Economía del Frepaso? ¿Quién fue su último ministro de economía? ¡Cavallo!"

"Cavallo fue el ministro de economía de un gobierno neoliberal como el de Menem y de un gobierno socialdemócrata como el de la Alianza. La misma economía. Lo mismo pasa con Melconian. Le explica economía a Macri y le explica economía a Cristina. Es la misma economía, o sea que entre Macri y Cristina en economía no hay diferencia", concluyó el líder de Principios y Valores.