El jueves pasado el Gobierno nacional decretó la nueva segmentación de tarifas a partir de la cual el 10% de la población pasará a pagar la factura plena. En ese marco la diputada nacional por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz confirmó que habrá un plazo de seis meses para que los usuarios registren los medidores de gas y electricidad.

La diputada afirmó que durante seis meses van a "realizar campaña de difusión para que todos estén al tanto de la segmentación de las tarifas" y añadió que entre los meses de "junio y diciembre se recibirá la información para pasar a los sectores a la categoría plena. El usuario debe registrarse para poder verificar cuál es el medidor que le corresponderá", sostuvo en diálogo con Radio 10.

Además Tolosa Paz aclaró que "nadie pide el cambio de titularidad, simplemente que ingresen al registro y nos informen que medidor llega al domicilio", ya que según aseguró actualmente "hay un 25% de medidores de Argentina que no se sabe a quienes corresponden".

Cómo quedó conformada la nueva segmentación

Para establecer la nueva segmentación tarifaria el Gobierno decretó dividir a la población en tres secciones para establecer que subsidio le tocaran a cada grupo.

El primer grupo, que deberá abonar la tarifa plena y que solo representa al 10% de la población esta compuesto por quienes cumplan con las siguientes características:

grupos familiares que superen con sus ingresos mensuales y netos tres canastas y medias básicas y totales

titulares de tres o mas autos de menos de cinco años de antigüedad;

titulares de tres o más inmuebles;

posean aeronaves o embarcaciones de lujo;

y posean activos societarios que exterioricen la capacidad económica plena.

El sector más vulnerable de la población conformarán el tercer grupo y son aquellos que ya son beneficiarios de la tarifa social y que aquellos que perciben planes sociales como la Asignación Universal o la Tarjeta Alimentar. Para ese sector las tarifas no podrán superar el 40% del incremento del coeficiente de variación salarial.

Mientras que el grupo intermedio esta compuesto por aquellas personas que no cumplan con los requisitos de las segmentaciones mencionadas anteriormente. Para ellos el incremento de las facturas no podrán superar el 80% del coeficiente de variación salarial. Desde el Gobierno ya confirmaron que los últimos dos sectores no percibirán aumentos en lo que queda del año.