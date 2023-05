Sergio Massa se refirió a la posibilidad de ser candidato: ¿qué dijo?

El ministro de Economía, Sergio Massa, cuestionó las disputas públicas en el Frente de Todos en torno a las candidaturas de cara a las elecciones.

Durante la entrevista realizada en el encuentro sobre negocios convocado por la Cámara argentino-norteamericana Amcham, el titular del Palacio de Hacienda fue consultado respecto a la posibilidad de encabezar la lista presidencial del Frente de Todos en las elecciones de este año.

"A veces no es solo lo que uno quiere sino el contexto. El contexto familiar es un tema importante, tengo hijos adolescentes, cuando son chicos uno los puede arrastrar a donde quiere pero cuando son grandes es distintos", explicó Sergio Massa.

Y agregó: "lo segundo, es que creo que un gobierno, por más que sea de coalición tiene la obligación de dar certidumbre. Y parte de eso es no exponer a la sociedad a sus debates internos, nosotros nos tenemos que pelear puertas adentro. Esas dos cuestiones funcionan como un condicionante muy grande para mi".

Al mismo tiempo, volvió a cuestionar la utilización de las PASO dentro del Frente de Todos, y afirmó: "esto de exponer en una primaria si el gobierno tiene diferencias me parece un gravísimo error, porque genera incertidumbre a la gente. Nosotros estamos para gobernar".

Respecto del futuro político del Frente de Todos no dudó en afirmar que su objetivo central es "que la coalición siga gobernando", pero pidió evitar las peleas. "Tenemos que decirle a la gente lo que nos tocó resolver, lo que no pudimos y hacia dónde vamos. No poner a pelearnos. No ponernos con cuestiones de posicionamiento individual. Si la pelea es de posicionamiento individual prefiero mirar de costado", expresó.

Por último, ante un hipotético caso de que medidas tomaría si finalmente avanzase en una candidatura y posteriormente llegase a la presidencia, Massa respondió: "Yo no voy a hablar si yo fuera. Con la experiencia de llevar nueve meses al frente del Ministerio, le diría al próximo presidente que trabaje sobre cinco temas tiene que construir política de Estado: primero sobre el tema alimentario porque Argentina es uno de grandes jugadores mundiales de producción de proteínas, el segundo es la cuestión energética, el tercero es el recurso mineral, el cuarto es economía del conocimiento y el quinto es la agenda institucional".