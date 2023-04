Sergio Berni se reunió con Aníbal Fernández luego del asesinato del colectivero

Esta mañana, en el Ministerio de Seguridad de la Nación, hubo cónclave entre los ministros Aníbal Fernández y su par bonaerense, Sergio Berni, tras el asesinato del colectivero Daniel Barrientos.

Luego de una semana de reuniones esquivas y contestaciones mediáticas, ambos ministros lograron juntarse. A la salida, Sergio Berni habló con la prensa.

"Todo sabemos que los recursos humanos en la provincia de Buenos Aires son escasos, estamos necesitando un refuerzo por parte de las fuerzas federales. Deberán instrumentarse los mecanismos tecnológicos para poder coordinar", inició el ministro bonaerense.

"Quedamos que ellos van a seguir haciendo su trabajo de coordinación entre las fuerzas federales y cuando tengan todo definido estaremos trabajando. Necesitarán coordinarse entre ellos para después trabajar de manera conjunta en la PBA", dijo Berni, quien no consignó una fecha para el despliegue de efectivos de fuerzas federales a través de los Comandos Unificados Conurbano (CUC), responsabilizando a la cartera nacional.

"La situación social no es la mejor. Estuve hablando en una radio, nos cruzaron con dos de las personas que fueron parte de los incidentes, que están totalmente arrepentidos de lo que pasó. Mi función es estar donde están los problemas. No soy de aquellos que se esconde. No soy de aquellos que gestiona por marketing política y por tweet", dijo el ministro.

Es que hoy por la mañana, Berni aceptó hablar al aire en el programa de Eduardo Feinmann en radio Mitre con los choferes que fueron detenidos la semana pasada y que continúan siendo investigados por la golpiza que recibió el funcionario en la General Paz, en donde le pidieron disculpas.

En la conferencia de prensa improvisada en la calle, Berni afirmó: "En la PBA estos son los problemas de todos los días, bienvenidos a la realidad de la provincia. Cuando asumimos la cámara de Diputados y Senadores determinó que estaba en un estado de emergencia de seguridad. Nos mataban 3 bonaerenses todas las noches".

Consultado sobre si salió conforme de la reunión, se limitó a contestar: "Hay una fuerte decisión de apoyar con recursos humanos a la PBA. Cuando estén organizados y puedan garantizar el funcionamiento va a estar operativo", en relación al envío de fuerzas federales.

"¿Ustedes creen que si mañana el Gobierno Nacional pone 100 mil gendarmes en la Provincia, se terminaron los problemas de inseguridad? No. No es algo que se resuelve con un policía más o con un policía menos", aseguró Berni.

Y reclamó: "Lo que más necesitamos de manera urgente es que aquellos sectores del Estado que tienen una enorme responsabilidad en la construcción de seguridad ciudadana se dejen de mirar hacia un costado".