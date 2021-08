El ministro de Seguridad bonarense, Sergio Berni, apuntó este jueves contra la Justicia por el triple crimen narco en Florencio Varela. Lo hizo al asegurar que no habilitó los allanamientos pedidos hace menos de un mes para detener a uno de uno de los sospechosos del tiroteo.

"No sabemos si no los habilitaron porque no quieren trabajar y son vagos, porque no tienen capacidad para llevar adelante una investigación o porque simplemente son cómplices", dijo Berni.

El titular de la cartera de Seguridad de la Provincia hizo estas declaraciones a periodistas en medio de los reclamos de los vecinos del barrio ante su presencia y la de otros funcionarios.

"No vengo a deslindar responsabilidades, sino a asumir una responsabilidad más de las que tenemos, que es velar por nuestros bonaerenses. El día 28 de julio, hace menos de un mes, pedimos la detención de uno de aquellos que están sindicados como los autores de esto. El juez todavía no nos dio los allanamientos", agregó el ministro.

Además, Berni confirmó la intervención de la comisaría 4ta "para llevar adelante una investigación". Y recalcó que no le va a temblar el pulso "para poner preso a un policía que tenga que ver con esto".

"En mis años que transité en Seguridad he detenido a los narcotraficantes más importantes del mundo, he puesto presos a jefes de la Policía, a jueces federales", remarcó en medio de las quejas de los vecinos.

Tras la conferencia de prensa, el funcionario se reunió en la oficina de una sociedad de fomento del lugar con algunos vecinos, a los que les explicó que por la tarde pondrá en funcionamiento un grupo especial en el barrio para garantizar la seguridad luego de la intervención de la comisaría por el conflicto entre bandas narco.

El miércoles por la noche, un tiroteo en la intersección de la calle Ciudadela y el arroyo Las Conchitas terminó con tres muertos y dos heridos. Testigos aseguraron que se escucharon más de 50 disparos. Entre las víctimas está Milagros Paola Saavedra, una joven de apenas 18 años, vecina del barrio, que estaba en la vereda de su casa y recibió un tiro en un omóplato.

Los otros dos caídos serían parte de las bandas que se disputan ese territorio para la venta de drogas, sobre el famoso puente amarillo de lugar.

Otras dos personas también fueron víctimas de la balacera. Un hombre de 28 años, identificado como Guillermo Aguirre, que recibió un disparo en el pecho; y un chico de 12, identificado como Leonel, que sufrió una herida en el hombro izquierdo. La madre del nene dijo que estaban cenando en su casa cuando recibió el disparo.