Sergio Berni cruzó a Bullrich por el asesinato de "Pillín" Bracamonte: "Hasta ahora no vimos nada en la lucha contra el narcotráfico"

El asesinato de Andrés "Pillín" Bracamonte, líder de la barrabrava de Rosario Central, encendió las alarmas en Rosario sobre la violencia asociada al narcotráfico, y Sergio Berni, exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y exministro nacional, no dudó en apuntar contra el Ministerio de Seguridad nacional, actualmente liderado por Patricia Bullrich.

Para Berni, el enfoque del gobierno en materia de seguridad es insuficiente y acusa a las autoridades de repetir estrategias sin resultados: “Nadie encuentra lo que no sabe lo que está buscando. Es obvio que estas cuestiones no se habían resuelto en profundidad”, afirmó, en referencia a la falta de avances en la lucha contra el crimen organizado en Rosario. En tono crítico, agregó: “Es un gobierno que repite lo mismo que decía Menem, que no se va a hacer cargo”.

La situación de violencia en Rosario ha sido foco de atención en las últimas semanas, y Berni cuestionó el rol del Ministerio de Seguridad en este contexto: “Lo que tiene que dedicarse el Ministerio de Seguridad es, justamente, a una de las responsabilidades que le compete la ley y es la lucha contra el narcotráfico. Tenemos un Estado que no invierte contra el avance del narcotráfico”, lamentó el exfuncionario, enfatizando la falta de inversión estatal en áreas críticas para frenar el crecimiento del crimen organizado.

Además, Berni afirmó que, en lo que va de la gestión, no ha observado ninguna medida concreta que combata el narcotráfico de manera efectiva: “Hasta ahora no vimos nada en materia de narcotráfico”, sentenció, arrojando un balance desalentador sobre los esfuerzos actuales del gobierno en este ámbito.