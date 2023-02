Será el jueves 23 y el paro tendrá alcance en todo el territorio nacional, en reclamo al fracaso en las negociaciones paritarias 2023.

Desde la Asociación Bancaria, confirmaron hoy que realizarán un paro en los bancos de todo el país el próximo jueves 23 de febrero, tras no lograr un acuerdo por las paritarias del sector. Así lo anunció Sergio Palazzo, líder de La Bancaria y también diputado nacional del Frente de Todos, al salir del encuentro con los empresarios en el ministerio de Trabajo.

De este modo, la próxima semana los bancos sólo operarán miércoles y viernes, ya que lunes y martes son feriado nacional por el Carnaval.

El martes, el gremio se había reunido para evaluar medidas de fuerza "en defensa del salario". "Queremos respuestas, estamos hartos", era el título del comunicado que que se difundió, donde se había advertido la posible realización de un paro.

Pocas horas después, en un nuevo documento, La Bancaria confirmó el paro nacional de 24hs, sin fecha concreta. Hoy se definió que sea el jueves 23 del corriente mes.

"Necesitamos respuestas a todos los planteos efectuados durante las tres audiencias paritarias que se llevaron a cabo hasta el momento en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación; entre ellos nuestra actualización salarial, cerrar la paritaria del 2022 y la correspondiente al presente año, además de solucionar urgentemente el tema de impuesto a las ganancias", eran los pedidos del gremio conducido por Palazzo.

"Las cámaras bancarias siguen sin oír a los trabajadores y trabajadoras, mientras que el tiempo sigue pasando y el poder adquisitivo de nuestro salario se ve afectado día a día", reclamaron desde el sector.

En el comunicado, detallaban que el salario "no es ganancia". "Con respecto al impuesto a las ganancias, partiendo de la premisa que siempre sostuvo nuestro Sindicato que el salario no es ganancia, necesitamos empezar a transitar un camino que permita, de una vez por todas, lograr un alivio para quienes pagan este tributo. Como esto no se resuelve con una reforma legislativa en tiempo y forma, es necesario y legítimo nuestro reclamo que, en esta emergencia, las entidades bancarias se hagan cargo de una compensación".

https://infocielo.com/