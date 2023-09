San Nicolás se queda sin temporada de playas para el próximo verano

A raíz de los informes realizados por el Gobierno Provincial, por los que se prohibió el cruce vehicular hacia las playas de San Nicolás, desde el Municipio informaron hoy que este próximo verano no habrá temporada de playas. “Me da mucha bronca porque le están quitando a los nicoleños una oportunidad única que es pasar el tiempo libre en su ciudad, disfrutando de la playa y el río”, declaró el Intendente Manuel Passaglia.

Passaglia dialogó con diario El Norte, donde se lo vio notoriamente enojado por la situación que atraviesa San Nicolás con respecto al uso recreativo de las islas y playas. “Lo que estamos decidiendo es si los vecinos de San Nicolás van a poder o no tener un espacio para compartir en familia y con amigos sus fines de semana, sus vacaciones. Y el gobierno provincial, con Axel Kicillof como principal responsable, está empecinado en prohibirnos disfrutar las playas, usando al medio ambiente como excusa”, continuó.

“Lo que yo veo es un ataque directo a la vida de los nicoleños. Si me quieren perjudicar a mí, no me importa que me hagan las mil y una, pero estas acciones a los únicos que perjudican es a los vecinos de la ciudad que tenían la posibilidad de disfrutar las playas y hoy se los están impidiendo. Kicillof lo único que hizo en San Nicolás fue impedir, prohibir, frenar obras, junto con Cecilia Comerio que es su aliada en estas cosas. Son personas que no suman, que pasan el tiempo viendo cómo perjudicar al otro”, sentenció.

La prohibición de cruzar a las playas en vehículo surge a raíz de los informes realizados por el Gobierno Provincial a través de su Ministerio de Medio Ambiente en las que aducen que el cruce vehicular daña el hábitat natural de las islas que se formaron frente a San Nicolás. Esos informes fueron presentados a la Justicia, que emitió una orden para frenar el cruce de autos hasta tanto pueda investigar y resolver la cuestión de fondo.

Cabe recordar que las playas se encuentran sobre el Río Paraná, separadas de la ciudad por un islote. La más cerca, Barranquitas, está a 3 km y El Arenal a 6 km. Esto dificulta la llegada sin vehículo ya que, para ir a pie, las distancias y el camino cruzando las islas se vuelve muy dificultoso, especialmente para personas mayores, niños y personas con movilidad reducida.

Con el cruce vehicular habilitado, en el verano 2023, más de 400.000 personas visitaron las playas, tanto nicoleños como de ciudades vecinas que elegían San Nicolás para vacacionar o pasar su fin de semana, fomentando la actividad comercial vinculada al turismo. Es decir que la prohibición de ir a las playas no sólo afecta la vida social, sino también la actividad comercial de la ciudad.

“Quiero que los nicoleños sepan que voy a defender la ciudad de estas imbecilidades que hace el gobierno provincial, aunque me cueste tener que ir a la Justicia a dar explicaciones. Porque estoy convencido de que los que tendrían que dar las explicaciones son ellos: Axel Kicillof, Cecilia Comerio y algunos otros mal intencionados que son los responsables de que San Nicolás este verano tenga un freno en su crecimiento y que los nicoleños no puedan disfrutar de las playas”, concluyó el Intendente Manuel Passaglia.