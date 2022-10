"La guardia deja de ser de 24 horas y pasa a ser de 12 horas", anunció el ministro de Salud, Nicolás Kreplak. Cuáles son los cambios al sistema de residencias.

El gobernador Axel Kicillof encabezó esta mañana un importante anuncio en materia de salud pública junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak. Se trata de un nuevo reglamento que modifica el sistema de residencias médicas en la Provincia, para los médicos y médicas que se gradúan y deben realizar la formación en servicio.

"Las residencias médicas tienen características de trabajo que no están acordes a las condiciones actuales. Es muchas veces más exigente", señaló Kreplak. "Esto es producto de un reclamo histórico, que llega luego de mucho trabajo y muchas gestiones de gobierno", agregó.

"Se trata de una mejora de condiciones laborales, de formación, de convivencia y en general para que el sistema de salud bonaerense sea más elegible y querible por parte de los nuevos graduados", explicó el ministro, al tiempo que afirmó: "Creemos en el derecho a la salud, formamos no sólo para la Provincia sino para todo el país. Lo hacemos con mucha responsabilidad y queremos que los que se gradúan nos elijan".

¿Cuáles serán los principales cambios al sistema de residencias médicas?

Durante la presentación del nuevo sistema, el ministro Nicolás Kreplak explicó algunos de los principales cambios para el sistema de salud provincial.

"Cuando están en el cuarto año de medicina, están en condiciones de tener algún día para prestar servicio. Por ejemplo, cubriendo una guardia. Eso solía suceder por fuera de reglamento, ahora se permite. Queremos que sea regular".

"La guardia deja de ser de 24 horas y pasa a ser de 12 horas. No está bien en términos formativos, de salud y para el paciente ser atendidos por un trabajador cansado. Se reducen los errores. Al otro día descanso. Reducimos el cansancio".

"Es importante que los trabajadores de la salud, investiguen y sean docentes. Por eso se eliminan las incompatibilidades en docencia e investigación para residentes".

"Se va a agregar para residentes que tengan que hacer guardia como parte de su formación, algo que no era remunerado, se le agrega un plus del 13 por ciento del jefe de guardia que hoy es de 26.000 pesos".

"Queremos estimular a los médicos que los que sean originarios o eligen la vida en el interior puedan trabajar allí, se otorgará un 7 por ciento extra para los hospitales que tienen baja cobertura. 10.000 a 13.000 pesos más".

"El plus de "casamiento" pasa a plus por hijos. Serán 1.500 pesos por cada uno, el doble si tienen discapacidad.

"Los residentes no tenían aportes del IPS pero ahora el Gobierno hace el aporte y además compensa la parte de cada trabajador para que no haya pérdida del salario de bolsillo".

Axel Kicillof: "El reglamento era arcaico"

Luego de que el ministro Kreplak explicara los principales puntos del nuevo reglamento de residencias, el gobernador Axel Kicillof destacó la decisión de su gestión de impulsar las reformas. "El reglamento era arcaico, necesitaba un sacudon de justicia laboral, de modificaciones de cambio de época", afirmó.

"Me tocó trabajar en el sistema universitario, donde la formación está sometido a estos regímenes que terminan siendo confusos y se desdibuja que se trata de condiciones laborales", señaló aunque reconoció que "no hay forma a veces de aprender que no sea por el propio trabajo".

En ese sentido, el gobernador afirmó que "venimos haciendo dentro del sistema de salud varios esfuerzos por lo que llamamos la integración y transformación profunda del sistema de salud de la Provincia. Este es un paso más en un sistema muy postergado y abandonado, deteriorado y desinvertido".