La titular de Cascos Blancos y exministra de Seguridad cuestionó la presencia del funcionario bonaerense durante una protesta de colectiveros, en la que fue agredido, y aseguró que “hay que revisar la idea de que el conflicto es el que se produce en el lugar donde la gente está furiosa”.

La exministra de Seguridad y titular de Cascos Blancos, Sabina Frederic, repudió este martes la agresión al funcionario bonaerense Sergio Berni durante una protesta de colectiveros. Sin embargo, consultada por el episodio, cuestionó su accionar y aseguró que “nunca tuvo el control de la situación”.

“La protesta, luego del intento del ministro de aquietar los ánimos, terminó peor. Obviamente, es repudiable la violencia hacia él. Todos sufrimos esa golpiza. Pero realmente el método que a Berni muchas veces le funciona, esta vez, y no es la primera, no le funcionó, porque el conflicto escaló”, afirmó por AM750.

Para Frederic, que cuando fue ministra de Seguridad nacional tuvo decenas de cruces con Berni, de este error “tiene que hacerse responsable” el propio funcionario, “porque es responsable de la seguridad”. Como contraejemplo, postuló: “Luego, el gobernador encontró una manera de calmar los ánimos y de acordar con la UTA. Finalmente, el paro se levantó”.

“Hay otros métodos. La idea de que el conflicto es el que se produce en el lugar donde la gente está furiosa, hay que revisarla. Hay que pensar en otras maneras de atender los conflictos. Yendo a las causas estructurales, cuando se puede. Y encontrando los espacios donde el diálogo es posible”, agregó la también antropóloga y docente.

Consultada sobre si no es necesaria la presencia de funcionarios del ejecutivo en los lugres de conflictos, contestó: “Coincido en que no puede ser solamente la policía la que esté en el lugar. Tiene que haber una mirada de la conducción política. Pero no tiene que ser solamente el ministro, al que hay que resguardarlo”.

Este punto, el de la soledad, fue un tema central para la académica: “Yo creo que él no debería haber ido, porque no tenía la información necesaria para entender la situación. Él dice que tiene una emboscada. Hay que revisar el lenguaje. No es una situación de guerra. Y ningún soldado va solo a la guerra. Hay que empezar a revisar esa narrativa”.

“En todo momento Berni estuvo acorralado. Nunca tuvo el control de la situación. Y era imposible tenerla, porque estaba solo. No es la forma, claramente. Hay otros mecanismos, que son los que el gobernador usó para bajar el conflicto. Si el funcionario tiene que estar en el territorio, depende de lo que esté ocurriendo”, finalizó.