El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, recorrió hoy el municipio de Berazategui junto al concejal Julián Amendolaggine.

Durante la mañana, visitaron una empresa ubicada en el Parque Industrial Hudson que ofrece soluciones en envases flexibles. Sus dueños pertenecían al rubro papelero, pero transformaron su negocio en impresiones de alta gráfica para hacer envases plásticos en polietileno de alta y baja densidad, en policloruro de vinilo (PVC).

Durante la visita, el Jefe de Gobierno porteño intercambió ideas y escuchó las necesidades de la compañía. “Es una Pyme super pujante, con actitud de tomar más trabajadores. Esta es una zona que puede dar muchísimo trabajo y con un enorme potencial para aportar a la provincia” comentó Rodríguez Larreta.

Tras ser consultada por su mirada sobre el futuro del país, desde la compañía puntualizaron: “Necesitamos un gobierno que estabilice la inflación para poder planificar y que mejore la seguridad. También, que los planes se transformen en trabajo, subvencionando a las empresas para que contraten más gente, y no a la gente para que reciba un monto sin trabajar”.

Más tarde los mandatarios se dirigieron a la Sociedad de Fomento Villa La Merced donde se reunieron con más de 70 vecinos, para conocer la realidad de la zona y revisar sus necesidades. “La inseguridad es la principal preocupación y no me sorprende, es algo que se repite en todo el conurbano. Necesitamos un plan integral para atacarla de verdad, con decisión política, con firmeza para enfrentar a los delincuentes” sostuvo el mandatario de Juntos por el Cambio.

Por su parte, el concejal Amendolaggine agregó: “Berazategui necesita profundizar la inversión en seguridad y en agua. No hay inversión municipal en un centro de comando, en cámaras, en una patrulla municipal; también hay que revertir años de desinversión en infraestructura: las cañerías están viejas, no hay suficientes pozos, no hay planta de tratamientos. Todo eso se necesita para que los vecinos tengan la calidad de vida que se merecen.”

La recorrida culminó con una caminata por la Avenida 14, donde se concentra la mayor parte de los negocios del municipio, para dialogar con los comerciantes.