El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, recorrió esta mañana una fábrica líder en productos de calefacción y hornos domésticos de Moreno, acompañado por el ex senador y actual referente local del PRO, Aníbal Asseff.

Los mandatarios de Juntos por el Cambio presenciaron el proceso de fabricación de las salamandras y otros artefactos, que hoy calefaccionan y se usan para cocinar en cientos de hogares de la Argentina, y en otros más de 15 países a los que se exportan. Tromen ofrece al mercado más de 90 productos, emplea a más de 320 personas y tiene 3.500 puntos de venta.

Durante la visita, el alcalde porteño conversó con sus dueños quienes le manifestaron su preocupación por el escenario económico actual y las trabas para exportar, entre otros problemas que paralizan la producción y las ventas. “Podrían estar tomando más personal para exportar más pero no lo hacen porque no saben qué dólar van a tener ni el valor de los insumos. No hay precios y eso es lo que está frenando la economía en Argentina. Estamos perdiendo esos puestos de trabajo porque no hay previsibilidad”, afirmó Rodríguez Larreta. “Con estos niveles de inflación, se hace imposible; las empresas no pueden planificar”, concluyó categóricamente.

Más tarde se dirigió a Paso del Rey Social Club donde se reunió con referentes del partido en la primera sección y con vecinos, para conocer de primera mano sus preocupaciones y necesidades. “Cuando le pregunté a los morenenses por sus principales problemas un vecino levantó la mano y dijo “¡Todos!”, pero fue unánime la preocupación por la inseguridad. Mencionaron también la inflación, el deterioro de la calidad educativa y la falta de servicios básicos, de obras y de viviendas”, detalló Rodríguez Larreta.

Por su parte, Aníbal Asseff remarcó que Moreno necesita muchísimas obras. “En la reunión se habló mucho del déficit en la educación y de la doble escolaridad pero el problema es que no hay edificios escolares para poder llevar a cabo el verdadero ascenso social que es la educación”. El referente del PRO también mencionó la necesidad de “asfaltar calles, proteger a las industrias incentivando con rebajas impositivas nacionales, provinciales y municipales, acompañadas por una decisión política en materia de seguridad”.

En las distintas actividades que realizaron Larreta y Asseff participaron también los concejales de Moreno: Juan Fernández, Florencia Asseff, Mirko García y Roxana Ricart.