El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, volvió este jueves al municipio bonaerense de La Matanza donde compartió una agenda de actividades junto a la dirigente del PRO, Florencia Arietto, el ex diputado nacional, Hernán Berisso, y el concejal Lalo Creus.

Tras conversar con vecinos y comerciantes de Ramos Mejía, San Justo, Isidro Casanova y Lomas del Mirador, Rodríguez Larreta detalló que “los vecinos tienen miedo”. “El tema de la inseguridad aparece en todos lados, la policía está ausente, la droga avanza”. También remarcó la inflación y el deterioro de la educación, entre las principales preocupaciones: “Hay chicos que directamente no van a la escuela”.

Los referentes de Juntos por el Cambio (JxC) caminaron por distintos puntos de la localidad, con el objetivo de armar un esquema de trabajo consensuado con los vecinos. “Al plan hay que hacerlo junto con los matanceros y por eso estamos trabajando acá con Toty Flores, Lalo Creus, Alejandro Finocchiaro y Florencia Arietto, que es experta en temas de seguridad. Tenemos un buen equipo para trabajar en el progreso de los matanceros”.

Por su parte, Arietto agregó: “Lo que vemos a lo largo de las 16 localidades que tiene La Matanza es que las personas tienen una sensación de que no hay Ley. No hay policía, no hay patrullero ni comisaría que tome una denuncia. Tampoco un 911. Es como un estado total de desamparo y desolación, y un aumento considerable de la violencia en los delitos”.

Asimismo, durante la mañana visitaron El Galgo, una empresa líder en la fabricación y comercialización de herramientas profesionales para el mercado de la pintura en Argentina y una de las más importantes de Sudamérica.

Luego, compartieron un almuerzo con la concejal y vicepresidenta del bloque, Laura Greco, los miembros Jorge Lampa, Mirta Redes, Mirta Ferreira, Guido Goluscio, y los consejeros escolares Ricardo Yñiguez, Nazarena Peruyera, Yanina Loisi y Víctor Leguiza.

La visita de Rodríguez Larreta al territorio bonaerense culminó pasadas las 16, con una reunión de intercambio de la que participaron más de 50 vecinos.