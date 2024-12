Rating de 1xBet: 10 cosas del fútbol moderno que nos hacen sonreír

El fútbol moderno es más que un deporte más. Negocios, parte de la industria del entretenimiento, un lugar para realizar ambiciones de cualquier tipo: todo esto también forma parte del juego. Sin embargo, todavía hay cosas que pueden hacer sonreír a los verdaderos aficionados, a veces con alegría y a veces con ironía.

Ciudadanía de los jugadores

Ferenc Puskas es el mejor jugador de la historia de la selección nacional húngara. Sin embargo, al final de su carrera, jugó 4 partidos con España, teniendo todo el derecho a hacerlo porque, tras mudarse a Madrid, recibió la nacionalidad española. Alfredo di Stefano, Omar Sívori, Laszlo Kubala y muchos otros futbolistas famosos tienen historias similares. Esos días son cosa del pasado: hoy en día, los dirigentes de las federaciones de fútbol juegan a su versión de Football Manager, entregando pasaportes a jóvenes deportistas que han nacido, se han criado y viven en otros países. Para ser justos, hay que decir que el fútbol sólo se benefició de ello.

Llevar el balón antes de ejecutar una jugada a balón parado

Antes, los jugadores de fútbol intentaban llevar el balón hacia la portería o hacerlo rodar hacia atrás, sin que el árbitro se diera cuenta, para aumentar la distancia entre el balón y la barrera. Una nueva generación de jugadores ha dado un paso adelante y, de vez en cuando, intenta mover no sólo el balón, sino también la espuma del spray del árbitro.

Garantías de los jugadores de que no infringieron las reglas

Desde la introducción del VAR, es mucho más fácil para los árbitros tomar las decisiones correctas. Los telespectadores ya han visto la falta con todo lujo de detalles, el árbitro está a punto de volver al campo tras ver el momento polémico y conceder un penalti evidente, y el maleducado sigue diciendo que no ha pasado nada.

Artículos extraños en las tiendas de los clubes

Atrás quedaron los tiempos en que la oferta de las tiendas para aficionados se limitaba a una camiseta del club y una bufanda. Patos de goma, ropa para perros, champú y viejos asientos de estadio son sólo algunos ejemplos de productos que se pueden encontrar en las tiendas online.

Los oficiales, de espaldas al juego

Respeto a estos hombres y mujeres: incluso en la situación más emotiva, están obligados a mantener la calma y mirar a las gradas. Imagínate lo difícil que es hacerlo cuando tu equipo favorito acaba de ganar por tres goles de desventaja y los espectadores enloquecen de felicidad y cantan el himno del club.

Beso al emblema del club por parte de un recién llegado al equipo

Hace sólo unos meses, semanas o incluso días, este jugador juraba lealtad eterna a su anterior equipo, y ahora demuestra al mundo entero que siempre ha amado a otro club. Todo el mundo entiende que los futbolistas quieran agradar a los aficionados de su nuevo equipo desde los primeros partidos, pero muchos pensamos que, en este caso, el futbolista no está besando el escudo, sino su nuevo contrato. Hay excepciones, recordemos la aparición de Robbie Keane en el Celtic, pero sólo confirman la verdad.

Sorteos inusuales por el derecho a empezar el partido

Un juego de piedra-papel-tijera o la oportunidad de golpear huevos de Pascua son los primeros ejemplos que me vienen a la mente. También cabe añadir las disputas entre futbolistas por el derecho a lanzar un penalti o un tiro libre. Sin embargo, no todo el mundo sonríe por el resultado: hace unos años, el entrenador de la selección húngara retiró del campo a los dos jugadores que se jugaron el penalti que no fue lanzado. Uno de ellos fue Dominik Szoboszlai.

Superstición de los futbolistas

No siempre lo vemos, pero podemos aprender mucho de los jugadores. Calzoncillos que no se han lavado en semanas, el mismo corte de pelo, una brizna de hierba recogida y comida antes del comienzo del partido, entrar en el césped con tres saltos en la pierna izquierda, los futbolistas se aferran a sus recuerdos de los días de éxito de cualquier manera. Pero, ¿cuáles de ellos ayudan realmente?

Emociones de los entrenadores

Louis van Gaal y sus puñetazos de kung fu, José Mourinho y su legendaria carrera por la banda de Old Trafford, y Pep Guardiola cayéndose tras una ocasión desaprovechada por el adversario, todo esto queda grabado en la memoria y hace que la imagen de los entrenadores sea más memorable. Y sí, ellos también forman parte del espectáculo.

Oportunidad de realizar apuestas especiales

