Ratifican la pre candidatura a la Presidencia de Claudio Lozano en las PASO tras el pronunciamiento de Alberto Fernández

El partido político Unidad Popular (UP), uno de los fundadores del Frente de Todos (FdT) en 2019 e integrante en la actualidad, ratificó hoy a su presidente, Claudio Lozano, para las PASO del FdT, luego de la decisión del presidente de la Nación, Alberto Fernández de no participar en las mismas.

Mediante un comunicado, la Mesa Nacional de UP expresó que "frente a la decisión de Alberto Fernández de no participar de las PASO y la centralidad que cobra la presencia de Sergio Massa, Unidad Popular ratifica una vez más, que no vamos a aceptar como conducción del Frente de Todos una orientación conservadora y subordinada a los intereses de los Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional y los principales grupos empresarios de la Argentina".

En el mismo texto, desde UP aseguraron que "el Frente de Todos será una alternativa popular frente al ajuste neoliberal y el fascismo libertoide o no será nada".

Por último, precisaron que "en ese marco, ratificamos la precandidatura de Claudio Lozano a Presidente de la Nación, en las PASO del Frente de Todos".