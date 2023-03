La aplicación de mensajería dejará de funcionar en varios modelos de diferentes marcas de smartphones.

A partir del 1º de abril, WhatsApp dejará de funcionar en una amplia gama de celulares que quedaron obsoletos ante las actualizaciones de la aplicación y los sistemas operativos, lo cual provoca que el servicio de mensajería se vuelve incompatible con ciertos modelos de smartphones.

La app de Meta tendrá bajas en celulares con sistemas operativos de iOS y Android, entre otros, cuyos requisitos mínimos para su correcto funcionamiento vencerán el próximo sábado 1º de abril de 2023.

LOS CELULARES QUE SE QUEDARÁN SIN WHATSAPP EL 1º DE ABRIL

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2.

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

IPhone 6S

IPhone SE

IPhone 6S Plus

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

