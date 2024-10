Prohibieron una marca de maquillaje infantil por vender productos peligrosos para la salud

A través de una publicación en el Boletín Oficial, la Anmat prohibió la venta de una marca de maquillaje.

Este lunes, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización y distribución de una marca de maquillaje para niños. En esta oportunidad, se trataba de un producto con irregularidades en su inscripción. En esta nota, te contamos cuál es la marca que no hay que comprar.

Fue a través de la Disposición 9412/2024, publicada en el Boletín Oficial este lunes 28 de octubre con la firma de su titular Nélida Agustina Bisio. Las averiguaciones comenzaron el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEGMS) realizó inspecciones de control de mercado en diversos comercios ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A través de este procedimiento, los fiscalizadores encontraron irregularidades sobre varios productos cosméticos infantiles. Tras ello, el personal del Servicio de Productos Cosméticos y de Higiene Personal de la DEGMS consultó en su base de datos y pudo determinar que los datos de los productos no corresponden a cosméticos inscripto ante la Anmat.

Por lo tanto, a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios del producto involucrado, el organismo de control determinó prohibir el uso, la comercialización y la distribución del producto en todo el territorio nacional.

Maquillaje infantil prohibido por Anmat: qué marca no hay que comprar

Ante las numerosas irregularidades, la Anmat tomó la decisión de prohibir el uso, la comercialización, la publicidad y la distribución de los productos cosméticos infantiles denominados:

“MAKE UP SET PARTY QUEEN. ITEM NO: SD21408. IMPORTADOR BERKMA S.A., CUIT: 30-69076264-8”;

“CREATIVE MAKE UP FASHION TIPS COSMETICS - DIY DRESSED UP BEAUTIFULLY”. ITEM NO: SD20831. IMPORTADOR POKA S.A., CUIT: 30-69313987-9”;

“ICE PRINCESS HAND CREAM SET marca KALIYA BEÁUTY, made in China”;

“COLOR PALETTE FACE & BODY PAINTING KIT marca FAVORBEAUTY, made in China, ITEM NO. A32”.