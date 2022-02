La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) descubrió que se vendía un dulce de leche marca Havanna pero era falso, luego de que la tradicional empresa de alfajores marplatenses denunciara esta irregularidad.

A través de la Disposición 1037/2022, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, se comunicó la venta de este dulce de leche falsamente rotulado como fabricado por Havanna.

Havanna hizo la denuncia

La investigación, según se publica en el texto oficial, se inició como consecuencia de una denuncia del legítimo elaborador, recibida en la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) de la provincia de Buenos Aires, en relación a la comercialización del producto en cuyo rótulo luce: “Dulce de leche libre de gluten marca Havanna, RNPA Nº 02-514559, RPE Nº 02-030322, Insc SENASA 84-04510, presentación: envase de cartón con contenidos netos de 1 Kg y de 500g. que no cumple la normativa vigente por tratarse de un producto falsificado que utiliza la información de un alimento genuino, carece de registro y se encuentra falsamente rotulado".

Estos potes de dulce de leche se vendía en una feria de la ciudad de Iguazú de la provincia de Misiones, al menos en cuatro comercios.

"El producto falsificado se identifica con una versión de rotulo anterior al que se utiliza actualmente, ya que el envase en pote de cartón no se utiliza desde febrero de 2020, en cuanto al rotulo, es de papel y se desgarra, mientras que las que utiliza la firma Havanna SA son de polipropileno, en lo que concierne al fechado no se corresponde con la nomenclatura que utiliza la firma (“Venc: dd/mm/aaaa”) y el producto falsificado (Vto: dd/mes/aaaa), en cuanto a la dirección de email del servicio de atención al cliente que indica el rotulo del producto ilegitimo ya no existe (customerserv@havanna.com.ar), la real es sac@havanna.com.ar, en referencia a la vida útil del legítimo producto, manifiesta que es de setenta y cinco (75) días, por lo que al encontrarse discontinuado desde febrero de 2020 resulta imposible que el producto esté vigente", se apunta.

Prohibición de la ANMAT

En consecuencia, la ANMAT dispuso:

"Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional del producto falsificado en cuyo rótulo luce: Dulce de leche libre de gluten marca Havanna, RNPA Nº 02-514559, RPE Nº 02-030322, Insc SENASA 84-04510, presentación: envase de cartón, en cuya tapa posee un sello con la identificación Riviere e Hijos S.A., Ind. Arg. PAMS 02-349454, por ser un producto falsificado, por carecer de registros y por estar falsamente rotulado al consignar en su rótulo un registro de producto inexistente y por consignar el logo de Alimento Libre de Gluten con la leyenda SIN TACC, resultando ser en consecuencia productos ilegales".