Para Facundo Manes, JxC no debe "reducirse a la interna del PRO" y ratificó que será candidato a Presidente

El diputado nacional Facundo Manes afirmó que el radicalismo va a ir a las PASO y él será uno de los precandidatos a Presidente.

Por estos momentos, la encarnizada interna entre los candidatos del PRO Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta termina por eclipsar las disputas del resto de los contendientes a encabezar la fórmula del principal espacio opositor.

Esta mañana, el diputado nacional Facundo Manes ratificó su intención de presentarse como precandidato a Presidente en la interna de Juntos por el Cambio, en representación de la Unión Cívica Radical (UCR).

“A no ser que me hagan un trasplante de cerebro, no me van a cambiar mis ideas. Nosotros desde el radicalismo vamos a ir a las PASO. Hay mucha gente que me apoyo, yo voy a ser candidato a Presidente”, expresó el neurocientífico en el aire de Futurock.

A su vez, Manes consideró que necesitan ampliar aún más la coalición. “Yo estoy pensando en conducir la Argentina, de cambiar en serio, no vender espejitos de colores. Y para eso necesitamos ser mayoría legislativa, que pueda transformar la Argentina, y eso se puede hacer con coaliciones. Entonces cuanto más la ampliemos, más posibilidades de ganar tenemos”, manifestó Manes en declaraciones radiales.

Y agregó: “Tenemos que hacer lo que hicimos en el 2021, expandimos el espacio. Mucha gente que no nos había votado, nos votó. Recuperamos muchos votos defraudados de Cambiemos. Le hablamos a los jóvenes y a los trabajadores. Yo siempre hablo de una coalición centro-popular”.

En ese sentido, trató de quitarle centralidad a las disputas del partido amarillo. "No me parece que la coalición opositora tenga que reducirse a la interna del PRO. Cuanto más ampliemos la coalición más chances de ganar y gobernar el país. Las PASO va a resolver el liderazgo de la coalición opositora, y lo va a decidir la gente”.

Consultado sobre la posibilidad de acordar fórmulas cruzadas, afirmó: "Yo creo más en la coalición tipo europea, donde cada partido político tiene su identidad y que después de la elecciones se unen con un trazado grueso de país. Lo ideal es que cada partido tenga una identidad clara pero eso no lo decido yo".

Y sobre este tema, agregó que "hay buenos candidatos del PRO para que puedan que pueda acompañar en una vicepresidencia a un radical”.

Hasta el momento, la UCR solo tiene dos personas que han lanzado sus candidaturas para llegar a la Casa Rosada: el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; y el propio Facundo Manes.