Esta semana, en Mar del Plata, Alberto Fernández comprobó de primera mano que nadie quiere militar su gestión.

El presidente Alberto Fernández encabezó esta semana en Mar del Plata un acto de gestión combinado con una reunión política de alto nivel. De ambas situaciones se llevó un baño de realidad: nadie en el extenso territorio bonaerense, la madre de las batallas electorales, quiere militar su gestión.

Empezó a comprobarlo en el acto que encabezó con Fernanda Raverta para anunciar la ampliación de la Asignación Universal por Hijo para niños sin cuidados parentales. La titular de ANSES tomó la palabra, explicó la importancia de la medida y agradeció al Gobierno nacional... de Néstor y de Cristina Kirchner.

“Este anuncio tiene mucho de personal. Fui parte del equipo interdisciplinario que externó a las últimas dos adolescentes de este ex asilo Unzué, convertido a partir de la decisión política de un gobierno como fue el gobierno de Néstor, el gobierno de Cristina”, se jactó Raverta sin dedicarle una mención al actual Jefe de Estado.

A su lado, Alberto Fernández le dirigía una mirada inquisidora, como preguntándole si no se estaría olvidando de alguien. Por las dudas, recordó que él mismo “era ministro de Néstor” cuando se empezó a reconvertir e Unzué. El malestar con la marplatense -encumbrada dirigente de La Cámpora- resonó puertas adentro del Gobierno.

Tras el acto institucional, Fernández encabezó una reunión de carácter político partidario, para la que estaban convidados intendentes bonaerenses y el gobernador Axel Kicillof. Al Presidente no le debe haber gustado enterarse que varios de los que habían dicho “asistiré” finalmente no aparecieron.

Las excusas fueron diversas, insólitas. Un intendente justificó el faltazo por la inauguración de la primera jornada del parador RECREO. Otro importante dirigente del Conurbano que está haciendo base en la Costa Atlántica ni siquiera se molestó en explicar su ausencia. Los que asistieron no lo confortaron demasiado.

Los dirigentes más cercanos a Alberto Fernández condenaron el “fuego amigo” que pone en riesgo una eventual victoria en las elecciones de este año y abre las puertas a el retorno del PRO al poder. Daniel Scioli dio testimonio personal sobre lo que significó la elección de 2015 y lo contrastó con lo que pasó 4 años más tarde a partir de la unidad consolidada en el Frente de Todos.

Fuentes que presenciaron la reunión narraron a INFOCIELO una escena muy particular. Cada uno de los Jefes Comunales que tomó la palabra destacó la cantidad de obra pública que recibió en estos años. “Nunca se vio algo igual”, opinaron, frente a Gabriel Katopodis, el ministro de Obras Públicas responsable de ese éxito de la gestión e incansable militante de la unidad.

Fernández, inquieto, lanzó la pregunta correcta en el momento indicado: “¿Por qué no la militan, entonces?”.

Hay una fórmula que utilizan todos los dirigentes, independientemente del color político. Preste atención: se usa cada vez que anuncian un plan o cortan una cinta. El agradecimiento de rigor al presidente o al gobernador que abrió la billetera para hacerlo posible. Esto, que es de uso y costumbre en la política vernácula, a Alberto Fernández no le pasa. Los municipios tienen mucha -pero mucha- obra pública nacional, pero a Fernández no le dan ni las gracias. Extraño, pero no tanto.

El Frente de Todos está en ebullición desde el renunciamiento -proscripción- de Cristina Kirchner. Los laboratorios ensayan y estudian candidaturas variadas. El propio Presidente coquetea con su reelección. Los intendentes parecen no querer entusiasmarlo. “Ni siquiera él cree que puede ser candidato. Sólo mantiene vivo el tema para que lo sigan saludando los Granaderos”, se sinceró sin ahorrar crueldad un operador político del Conurbano ante la inquietud de este portal. Como para que no queden dudas.