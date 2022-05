En el marco de la distinción con el doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), la vicepresidenta Cristina Kirchner realizó una exposición en la que criticó a los tres poderes del Estado, señaló a la economía como el principal problema de los argentinos y se refirió a las causas de la inflación.

En su ponencia denominada "Estado, Poder y Sociedad: la insatisfacción democrática", la vicepresidenta reiteró su tesis sobre el sistema capitalista actual como un modelo de producción de bienes y servicios "independizado de las ideologías", destacó el rol del Estado revalorado en la pandemia por coronavirus y se adentró además en la interna en la coalición de Gobierno con una profunda autocrítica: "No le estamos haciendo honor a tanta confianza que nos depositaron", aseguró.

En Chaco, Cristina Krichner inició su discurso de unas casi dos horas de duración, al recordar su pertenencia a "un proyecto colectivo que construyó una hazaña en la Argentina posterior a la crisis de 2001", que ejemplificó en haber sido el primer espacio político en completar tres periodos de gobierno desde la sanción de la Ley Sáenz Peña.

Además, al respecto de la universidad se refirió a la meritocracia, y expresó: "Cómo voy a descreer de los méritos si mi viejo era colectivero y yo llegué a presidenta. Pero una cosa son los méritos y otra la meritocracia, que es una deformación. Yo no estoy tan segura de que hubiera sido abogada si no hubiera nacido en La Plata. A mí la universidad me quedaba a 25 cuadras".

Por ello, reinvindicó el rol del Estado en la sociedad y señaló que "si no existiera, esta universidad y tantísimas otras no existirían".

"El problema es la economía"

La vicepresidenta hizo foco en que la principal problemática es la de "aquellos que no llegan a fin de mes", y señaló que "hay un fénonemo que en la Argentina no habíamos conocido, que es el de un sector de los trabajadores en dependencia, pobres. Antes la pobreza la ubicábamos por fuera. Y esto es producto de la concentración de los ingresos, métodos de apropiación de rentabilidades, y por salarios bajos".

En esa línea, Cristina Kirchner comenzó a criticar la política económica que llevó adelante el Gabinete "elegido por el presidente Alberto Fernández", y puso en entrevero los resultados del rumbo económico del Gobierno nacional.

"Hay un modelo exportador de principios del siglo XX, de producción con bajos salarios. Ahora, si uno ha decidido ser un modelo de producción y exportación de bajos salarios, tiene que tener dólares en el Banco Central. Ahora si soy ese modelo y no tengo dólares, algo está fallando. Esta es una de las claves de la insatisfacción democrática", cruzó Cristina Kirchner.

En esa dirección, recordó el acto del 18 de diciembre de 2020 en La Plata, y contó: "el presidente de la Cámara de Diputados pronosticó un gran crecimiento en 2021, y yo dije que no lo aprovechen cuatro vivos, que tenemos que alinear precios, sobre todo los alimentos, servicios, tarifas, salarios, jubilaciones. Y dije que los funcionarios que tuvieran miedo ante los factores de poder, que se buscaran otro laburo. Lo dije en el 2020, cuando las cosas todavía no habían sucedido".

"La economía bimonetaria, causa de la inflación"

Luego de hacer un diagnóstico del panorama económico y la situación de "la inflación que no se detiene", Cristina Kirchner volvió a señalar a la economía bimonetaria argentina como una de las causas del problema del alza de precios y criticó la explicación monetarista.

"En 2020, publiqué un documento y hablé del principal problema de la Argentina que es la economía bimonetaria: la importancia del dólar en la formación de precios. Y sostuve la necesidad de abordar un acuerdo acerca de cómo resolver el problema. La gente quiere ahorra en dólares, y no es cuestión de clase social o de ideología", señaló.

"Es un tema grave que exige acuerdos y exige gestión, porque uno observa que en 2020 y 2021 ha habido un inmenso salto en las exportaciones por calidad y por precio, y sin embargo tenemos problemas de reservas en el Banco Central. ¿Qué pasa con la administración monetaria y cambiaria?", fustigó.

En una abierta crítica al Gabinete económico, cerró: "Cuando mira por dónde salieron los dólares, fueron a pagar la deuda privada de capital e interés de grandes firmas. La escasez de dólares, que es la verdadera causa de la disparada de los precios".

A la vez, cargó contra las declaraciones sobre "la maquinita" de emitir como causante de la inflación, y difundió los datos de los agregados monetarios entre 2015 y 2021 del Banco Central, los que muestran una fuerte caída en la emisión monetaria.

La interna del Frente de Todos

Cristina Kirchner le bajó la espuma a la interna en la coalición de Gobierno, al asegurar que no se trata de una "pelea" sino de un "debate de ideas" acerca de la distribución del ingreso y la puja distributiva. "Si el diagnóstico es que la inflación es por el dólar, la devaluación permanente no va dar solución. Estas son las cosas que tenemos que debatir", remarcó.

En esa dirección, destacó que no hay "disputas de poder" dentro del oficialismo: "Si fuera una disputa de poder, hubiera elegido al presidente del Frente Renovador, o a Daer de la CGT, o a Emilio Pérsico", afirmó.

Y sobre Alberto Fernández expresó: "Elegí a una persona que no representaba a ninguna fuerza política del Frente y que además me había criticado duramente desde 2008. Fue un acto inteligente, no de generosidad. Fue una acción generosa, creo, que quien resultó electo presidente con el voto de la ciudadania, eligiera a todos los hombres del gabinete".

También, cargó contra los funcionarios que deslizan críticas "en off" sobre "las cajas" de La Cámpora, y reveló que cuando el presidente el consultó a Máximo Kirchner por el reemplazante en el ministerio Desarrollo Social tras la salida de Daniel Arroyo, Alberto Fernández le señaló a Andrés Larroque pero Máximo se negó y le recomendó al intendente de Hurlingham. Una cartera con un gran presupuesto que fue desestimada por el titular de esa fuerza política, argumentó Cristina Kirchner.

En ese marco, el peor que se la llevó fue el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas: "Para los que dicen disputa poder... allá por noviembre del 2019, ya sabía quienes iban a ser los ministros y las ministras. Sabía quién iba a ser nuestro ministro de Desarrollo Productivo, que había escrito un libro contra nosotros. Pero Alberto confiaba en él, y dije vaya".

A continuación, Cristina Kirchner contó un diálogo con Matías Kulfas en el que le habría alertado sobre el puja distributiva que se vendría y el rol que la secretaria de Comercio Interior debería retomar, en tanto que había sido "desmontada" durante la gestión precedente.

Según indicó, el ministro que tiene a cargo esa secretaria contestó que "no creía en la visión intervencionista" de la economía. "Me di cuenta de que cuando algunos pensaron que volvíamos mejores, se tragaron que el problema que teníamos eran los modales. Hay que saber los intereses que uno representa y defenderlos", concluyó la vicepresidenta.