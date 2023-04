Municipalidades: ¿Un atajo hacia la autonomía?

Oficialismo y oposición buscan consensuar reformas a la Ley Orgánica de las Municipalidades, que no rocen lo constitucional. Proyectos en danza y límites a las modificaciones.

Sabedores de que “en año electoral no se avanza con temas importantes”, desde la Legislatura provincial tienen claro que no habrá espacio, con las citas electorales de agosto y octubre, para reformas de gran calado en territorio bonaerense. Es por eso que en el Senado piensan ya en un Plan B, una carretera que se convierta en un atajo hacia una de las banderas que ondea, especialmente, el radicalismo: la autonomía municipal.

Así, los boinas blancas buscan consenso para avanzar en reformas parciales y de corto alcance a la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), para ampliar las facultades de las administraciones locales. Aunque, aclaran, todo lo que se avance para sacar un despacho de comisión (la de Asuntos Municipales, Descentralización y Fortalecimiento Institucional) no podrá siquiera rozar lo constitucional. “Para eso habría que encarar un proceso de reforma, y no es el momento ni hay espacio ahora para eso”, aseguran los legisladores. Y aclaran que “la alternativa de modificación parcial de la LOM parece lo posible en este escenario, una alternativa para seguir brindando a los municipios libertades que, por la Constitución Nacional, les corresponden, pero que en la Provincia están atrasadas y trabadas por la Carta Magna bonaerense”.

En borrador, los legisladores opositores anotaron cuestiones modificables vía cambio legal, como algunas relacionadas con la seguridad (creación de policías locales, por ejemplo) o la facultad de disponer el horario de nocturnidad, hoy regido por la normativa provincial. “Que cada intendente o Concejo lo decida según su tamaño y sus características”, sostienen en otra iniciativa ingresada a comisión los radicales Agustín Máspoli y Alejandro Cellillo.

En tal sentido, la oposición considera que habría que adaptar la forma jurídica y, en vez de hablar de Cartas Orgánicas, denominarlas Ordenanzas Generales de Administración, que tiene otra naturaleza jurídica y sería la forma en que Juntos comprende que puede adaptarse mejor al espíritu de esta reforma por Ley Orgánica

ACUERDO DEL FDT, CON RESERVAS

Poner en marcha los motores

Desde el Frente de Todos aseveran que “la disposición está para consensuar”, aunque matizan que “aún no se ve que haya una acción ejecutiva que encienda los motores”. Al respecto, el senador Francisco “Paco” Durañona reiteró su propuesta de “armar una hoja de ruta con especialistas sobre los temas que queremos discutir”.

El exintendente de San Antonio de Areco consideró que “hay muchas cuestiones vinculadas a salud, seguridad, educación, atribuciones de los intendentes, que no rozan lo constitucional”, y se preguntó: “¿En salud queremos que los municipios administren todos sus establecimientos o que se reserven la atención primaria? ¿Hacemos policías locales, guardias urbanas, volvemos al sistema anterior? ¿El Tribunal de Cuentas tiene que controlar a la Provincia o los municipios?, porque ahí también se viola la autonomía”.

Además de proponer avanzar en regionalizar la Provincia, el legislador oficialista recordó que el año pasado hubo un acuerdo para avanzar en una decena de temas, convocando a debates con expertos en cada área a reformar.

LEGISLATURA

Varias iniciativas con el mismo fin: más poder municipal

En el Senado hay un proyecto del peronista José Luis Pallares que propone habilitar a los municipios para dictarse su propia Carta Orgánica Municipal con la reforma de un solo artículo, previa convocatoria a una convención municipal. El radicalismo, a través del senador David Hirtz y algunos otros legisladores, es autor de una iniciativa de Reforma Constitucional, pero la propuesta, como la de Pallares, no cuenta con la disposición del oficialismo para que avance. En Diputados, Maximiliano Abad y Melisa Greco buscan modificar el capítulo del Régimen Municipal (artículos 190 a 197 inclusive), para adecuar la situación de los municipios de la Provincia a las disposiciones del artículo 123 de la Constitución Nacional, que consagra la autonomía plena

DAVID HIRTZ (JUNTOS)

Ampliar facultades de los alcaldes sin tocar lo constitucional

El titular de la comisión de Asuntos Municipales, el radical David Hirtz, aseguró a La Tecla que “como tenemos varios proyectos de retoques a la Ley Orgánica propuse que, si no estábamos en condiciones políticas de avanzar en discutir el tema de la reforma de la Constitución, quizás pudiéramos, antes de que el tiempo electoral nos lleve puestos, discutir cuestiones que vayan al nudo de la cuestión. Discutir la posibilidad de que, mediante ley, se les conceda a los concejos deliberantes la potestad de dictar una suerte de ordenanzas de Ley Orgánica o de Cartas Orgánicas locales”. El exalcalde de Adolfo Alsina explicó que “esto se puede hacer mediante un dictamen de una nueva ley, desafectar de la Ley Orgánica algunos capítulos, sobre todo aquello que no esté normado en la Constitución. Por ejemplo, no podrías sacarles facultades al Tribunal de Cuentas sin tocar la Constitución”.

El legislador del radicalismo añadió que “si bien hay temas que no podemos abordar, sí podemos tocar una serie de cuestiones que hagan a ampliar las facultades de los intendentes, como normar cuestiones que tengan que ver con la seguridad, con la creación de policías locales o la regulación de horarios para minoridad, control de alcoholemias, nocturnidad, etcétera”.

Hirtz agregó que en la última reunión ingresaron otras iniciativas, como la de Daniela Reich (PRO), para crear una bicameral que haga seguimiento del CUD, y otra del lilito Andrés De Leo, para coparticipar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal”.