Massa: “En las PASO yo no fui candidato, estuve concentrado en la pelea con el Fondo”

El ministro de Economía consideró en Canal 7 Neuquén que le faltó “charlar con la gente” y que luego comenzó a hacerlo. "Me entusiasmo con ganar el primera vuelta", dijo.

El ministro de Economía Sergio Massa explicó que su actuación en las PASO se debe en parte a que entonces él “no fue candidato”, sino que estuvo “concentrado en la pelea con el Fondo”.

“En las PASO yo no fui candidato, estuve concentrado en la pelea con el Fondo. Me faltó recorrer, el poder contar, charlar con la gente. Yo tenía la responsabilidad de resolver ese tema crucial”, explicó en una entrevista exclusiva con Canal 7 Neuquén. Y dijo: "Me entusiasmo con ganar en primera vuelta".

En ese sentido, reconoció que le da “bronca” escuchar al ex presidente Mauricio Macri hablar sobre la deuda con el FMI “como si fuera un paracaidista sueco”.

“La deuda argentina está en fondos de inversión que se llevaron la plata de la Argentina. Macri fue a pedirle plata al FMI para pagarle a esos fondos. Esas cosas dan bronca. Ahora habla como si fuera un paracaidista sueco, me causa gracia”, expresó.

Sobre la campaña para la que aspira a ser Presidente en representación de Unión por la Patria, Massa señaló que “va quedando más claro qué país imagina cada uno. Las ideas, las propuestas y el perfil de cada candidato”.

Acerca de la conformación de un eventual Gobierno, indicó que “no voy a lotear el Gobierno de manera transversal. Vamos a un gobierno mucho más amplio. Quiero que los empresarios, los productores, los trabajadores sean parte de la toma de decisiones”.

“Todos me cuestionaron que tenía relaciones con todos los sectores. Hoy es mi principal valor. Hoy me permite que los acuerdos que necesita la Argentina, los pueda llevar adelante”, aseguró.