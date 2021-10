Los espectáculos con artistas consagrados, la incorporación de propuestas innovadoras y el buen tiempo contribuyeron a una exposición brillante. “Fue la más exitosa de los últimos diez años”, afirmó su presidente.

A pesar del contexto de pandemia y de la suspensión del tradicional desfile de carrozas, la 58º Fiesta Nacional de la Flor que finalizó este lunes brilló como en sus mejores épocas y alcanzó un impactante récord de visitantes a lo largo de los once días que duró la exposición.

Más de 190 mil personas visitaron la tradicional muestra de la florihorticultura, que comenzó el viernes 1º y tuvo una doble inauguración: por la mañana con la presencia del gobernador Axel Kicillof y por la tarde con la visita de varios ministros nacionales y provinciales, quienes acompañaron al presidente de la Fiesta de la Flor, Tetsuya Hirose, y al intendente Ariel Sujarchuk.

La cifra relativa a la cantidad de visitantes fue informada esta tarde a través de un comunicado de prensa del Municipio. No se precisó si corresponde a las entradas vendidas o si incluye a los escobarenses que pudieron ingresar sin cargo al predio de la Ciudad Floral, tanto el primer día como el último y el viernes 8.

Durante los once días, además, la entrada también fue libre y gratuita para los jubilados con domicilio en el partido de Escobar y los contingentes escolares.

El informe oficial también dio cuenta de que se vendieron 40 mil entradas para los espectáculos artísticos, lo que da un promedio de cinco mil asistentes por show, teniendo en cuenta que los eventos en el escenario mayor fueron nueve, pero el de Valeria Lynch, en la primera noche de la exposición, fue con entrada libre y gratuita.

La participación de figuras consagradas del espectáculo le dio una mayor relevancia a la Fiesta de la Flor. No sólo contribuyó en términos de convocatoria sino que también hizo que estuviera en boca de todos, con buena repercusión en medios de comunicación y redes sociales.

Coti, Iván Noble, Flavio Mendoza, Pimpinela, Kapanga y Los Auténticos Decadentes, que cerraron la última jornada, fueron otras de las grandes figuras que pasaron por Escobar. Para algunos shows se regalaron entradas a último momento porque la venta fue escasa, a pesar de que se vendieron baratas -todas estaban $400-, mientras que otros agotaron localidades en cuestión de horas, como el dee jay Fer Palacio y el dúo Mau y Ricky Montaner.

Desde el Municipio aseguraron que todos los gastos de estos espectáculos se afrontaron con el aporte de nueve auspiciantes: Cerveza Patagonia, Don Acero, Daniel Helados, YPF, Alcatel, Aike Pinturas, Sancor Seguros, Telecentro y Montbel.

Además de las grandes figuras que pasaron por el escenario principal, más de mil artistas locales se presentaron en el anfiteatro del campanario, entre solistas, bandas y conjuntos de danzas, quienes convocaron a un numeroso público a orillas del lago.

En años electorales como este, la Fiesta de la Flor también es un espacio donde suelen mostrarse los principales candidatos. Sin embargo, la única figura que visitó la exposición fue Victoria Tolosa Paz, del Frente de Todos, quien estuvo un rato el domingo.

Por otra parte, el tiempo fue un aliado estratégico a lo largo de los once días. Sólo llovió el sábado 2, pero no tanto como para suspender la programación. Incluso, el domingo no se cumplió el pronóstico de precipitaciones -apenas una tenue garúa- y el lunes los nubarrones que asolaron desde la mañana quedaron en amagues.

En esta edición la Fiesta de la Flor también se mostró renovada porque algunas de sus instalaciones fueron restauradas para una mayor comodidad de los visitantes y una mejor estética general.

Además, la cartelera de actividades incluyó propuestas innovadoras y variadas, desde una clase de cocina a cargo de Claudia Villafañe hasta charlas sobre medio ambiente con la participación del influencer Felipe Castro, pasando por espacios de robótica para adolescentes y una exposición de dinosaurios para los más chicos, entre otras opciones. También las carrozas florales, que ante la suspensión del desfile por razones sanitarias -con dudoso criterio, teniendo en cuenta la aglomeración que hubo en los shows- fueron exhibidas en el parque del predio ferial.

Los amantes de la floricultura también se encontraron con novedades tan interesantes como atractivas, con ornamentaciones ingeniosas, una gran variedad de ejemplares y viveros para llevarse plantas y flores de recuerdo.

“Lo que sucedió este año fue algo increíble. Por eso estamos sumamente agradecidos al intendente Ariel Sujarchuk y a la Municipalidad de Escobar, que con su apoyo incondicional hizo posible que esta gran fiesta retomara su brillo y viviéramos la Fiesta Nacional de la Flor más exitosa de los últimos 10 años”, aseguró Hirose.

Desde la Comuna afirmaron que la 58ª edición “batió récords de ventas y logró un ingreso de dinero tal que permite a la Fiesta de la Flor cubrir buena parte de las deudas que tenía por la falta de actividad durante la pandemia”.

“Una vez más volvimos a demostrar que, cuando trabajamos en conjunto, logramos jerarquizar el evento más tradicional del partido de Escobar generando trabajo, alegría y rentabilidad económica, no solo para los organizadores, productores y emprendedores sino también para la gastronomía, el comercio local y otros prestadores de servicios ampliamente beneficiados por el turismo”, remarcó Sujarchuk.

