Así se manifestó el diputado nacional radical de Juntos por el Cambio, Miguel Bazze, sobre un tema que se va a tratar en la Cámara de Diputados y que ya contaría con una amplia adhesión de casi todos los bloques políticos.

“Dentro de Juntos por el Cambio consideramos que los jueces tienen que pagar Ganancias, que no debe haber privilegios para nadie. Cualquiera que gane más de 330 mil pesos, debe pagarlo. Es un privilegio que de ninguna corresponde y con el que hay que terminar”, sostuvo Bazze.

Y agregó: “Esto se viene planteando desde hace mucho tiempo y ya hubo varias leyes en ese sentido, pero no puede ser que por una acordada de la Corte, que opina que la intangibilidad de la remuneración les permite evitar el pago, se garanticen este privilegio. Por otra parte, los jueces nombrados después del 2017 (por otra ley) sí lo pagan. Entonces pienso que la votación en este punto va a ser mayoritaria para su aprobación”, reflexionó el legislador platense.

En cuanto al Presupuesto 2023, Bazze señaló que “es probable que lo votemos a favor en líneas generales para que salga, pero rechazando algunos ítems en los que no estamos de acuerdo y a la vez proponiendo reformas. No estamos de acuerdo en cuanto a una inflación del 60%, ni en lo referente al saldo de la balanza comercial, ni tampoco en que se aumente la presión tributaria que ya es muy alta para todos los sectores de la sociedad. Asimismo, estamos analizando y discutiendo el tema de los recortes presupuestario, en especial el de educación, como así también estamos planteando la reducción del gasto público y otras cuestiones que hacen sobre todo a lo social”, explicó.

Al ser consultado sobre algunos desencuentros mediáticos entre dirigentes de la coalición opositora, puntualmente el cruce verbal entre Facundo Manes y Mauricio Macri, Bazze respondió: “A mí no me preocupa que los dirigentes de Juntos por el Cambio discutan en público, que la gente perciba las diferencias de enfoques, de visiones, al contrario, no me gusta que eso se haga entre cuatro paredes, a escondidas de la sociedad. No debe haber nada que ocultar dentro de una construcción política. La transparencia siempre es positiva, y me parece sano que ocurran estos cambios de opiniones y que se hagan en público, porque hacerlo de la otra forma me parece algo negativo. Estas discusiones, que ya las hubo anteriormente y en otros contextos, no significan ruptura de la coalición” dijo.

Y continuó: “No me preocupa que se confronte de esta manera, pero sí obviamente, me parece que no hay que exagerar en los posicionamientos personales. No se debe caer en actitudes personalistas, ni de un lado ni del otro. Facundo Manes es nuevo en la política y llega con un amplio prestigio bien ganado dentro de la sociedad, mientras que Mauricio Macri es un referente importantísimo, que fue presidente de la república y del que debemos aprovechar su enorme experiencia en ese sentido, ahora reitero, no debe haber caprichos ni de un lado ni de otro. Puede haber distintas miradas, puede haber discusiones, puede haber debate, pero no exageraciones en actitudes personalistas. Eso sí, lo que es fundamental y donde más tenemos que poner el acento como Juntos por el Cambio es en exhibir una propuesta dado que la Argentina está pasando un momento muy difícil y nosotros tenemos la obligación de decirle a la sociedad hacia adónde vamos a partir de una propuesta bien elaborada, sobre todo en lo económico. Hay que mostrarle un rumbo”, cerró Bazze.