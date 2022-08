Los focos se registraron cerca del río Luján y del canal Las Rosas. El despliegue de los bomberos evitó que se propaguen y afecten a zonas pobladas. Afirman que fueron intencionales.

Como si se tratara de un virus contagioso e inevitable, los incendios en el Delta del Paraná se multiplicaron durante los últimos días a una velocidad infernal, a punto tal que durante la tarde de este viernes se registraron dos focos en la zona de islas del partido de Escobar. La rápida y esmerada intervención de los bomberos voluntarios evitó que el fuego se propague y afecte a la población circundante.

El preocupante espiral de incendios forestales que se inició días atrás en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos avanzó a mitad de semana a la provincia de Buenos Aires y llegó el jueves a la localidad de Otamendi, en el partido de Campana, afectando al parque nacional Ciervo de los Pantanos.

Por la dirección del viento y la magnitud del fuego, desde la mañana de este viernes una buena parte del partido de Escobar quedó inmerso bajo una nube de humo cada vez más grande y espesa, que con el paso de las horas llegó a sentirse muy fuerte en el aire e incluso produjo una lluvia de cenizas en algunos lugares.

A eso se sumó, agravando mucho más aún la situación, dos focos de incendio originados en la isla de Escobar a media tarde. Uno de ellos a orillas del río Luján, en proximidades del barrio privado CUBE, en El Cazador, y otro cerca del canal Las Rosas.

Las impresionantes lenguas de fuego y su continuo avance sobre una vegetación seca por la prolongada ausencia de lluvias generaron preocupación y zozobra entre los lugareños.

Ambos frentes fueron atacados por personal del cuartel de bomberos voluntarios de Belén de Escobar y del destacamento de Matheu, que pasada la medianoche había logrado extinguir el grueso de los incendios.

Ante la gravedad de la situación, en horas de la noche el Municipio emitió un comunicado. “Por las características de estos incendios, no tenemos dudas de que se trata de hechos intencionales”, aseguraron las autoridades, que calificaron de “criminales” a sus autores. “Matan flora, matan fauna y ponen en riesgo la vida humana. A este nivel de mezquindad y avaricia, con un componente dañino tan grave, como sociedad debemos decirle basta”, expresó el texto oficial.

También por la noche se hizo presente en la zona de los incendios el intendente interino Carlos Ramil, quien publicó en sus redes sociales un video para llevar tranquilidad a la población al informar que la situación estaba siendo controlada, al tiempo que destacó el trabajo de bomberos, Defensa Civil y del Ministerio de Ambiente de la Nación.

Preventivamente se dispuso una vigilancia permanente por tierra y aire, con colaboración del Aeroclub de Escobar, para evitar que el fuego se reavive o que se generen nuevos focos.

Sobre cómo se inició el fuego no hay certezas, al menos hasta ahora. Incluso, fuentes consultadas por El Día de Escobar no descartaron que se pueda haber originado accidentalmente por acción de las cenizas que sobrevolaron durante horas la zona provenientes de Otamendi. No obstante, señalaron que eso sería poco probable. La principal hipótesis es que haya sido una acción deliberada, vaya a saber con qué intenciones.

Fuente: El Día de Escobar