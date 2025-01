Lanzaron el Primer Concurso Bonaerense de Stand Up de Ciencia

El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires anunció que ya se encuentran abiertas las inscripciones para el Primer Concurso de Stand Up de ciencia y humor. Conocé todos los detalles.

Con el objetivo de vincular temas científicos mediante herramientas artísticas que hagan reír y pensar al mismo tiempo, se lanzó el Primer Concurso de Stand Up de Ciencia y Humor

"El primer concurso bonaerense de stand up científico abre la posibilidad de que personas de toda la Provincia, relacionadas con diversas tareas científicas, puedan pensar y producir material de promoción de la cultura científica en clave de humor, que apunten a la democratización del conocimiento de manera situada y en relación con las artes", expresaron desde el Instituto Cultural de la Provincia.

Según detalló el Instituto Cultural bonaerense, se recibirán materiales humorísticos en formato stand up, cuyo fin sea popularizar conceptos o ideas vinculadas a la ciencia y la tecnología.

Para ellos, los interesados deberán elegir entre diferentes propuestas:

Contenidos científicos específicos

Temas vinculados con la carrera académica

La historia de las ciencias

El vínculo ciencia-sociedad

La diversidad de las formas de hacer ciencia

La desmitificación del quehacer científico

La convocatoria está apuntada a estudiantes y graduados de carreras científicas de todas las ramas que no se dediquen al stand up científico de manera profesional, es decir, que no hayan participado de espectáculos remunerados.

Además, para participar de esta novedosa iniciativa, los interesados deben haber nacido o residir en la Provincia de Buenos Aires. Hay tiempo de participar hasta el viernes 28 de febrero de 2025.

Por dudas o consultas, podés comunicarte al escenayculturacientifica@gmail.com