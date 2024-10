La UTA anunció que no se sumará al paro de transporte del 30 de octubre

El gremio de choferes de colectivos, Unión Tranviarios Automotor (UTA), adelantó que no parará su actividad ni el 29 ni el 30 de octubre, cuando sí lo harán otros gremios del transporte. El lunes, el sindicato tiene una nueva audiencia en la Secretaría de Trabajo para seguir negociando la paritaria de los choferes del AMBA.

El próximo miércoles 30 de octubre se llevará a cabo un paro general de los gremios del transporte en rechazo a las políticas del Gobierno de Javier Milei. Pararán el subte, trenes, aeronáuticos, peones de taxi, camioneros, entre otros.

Tras varios días de meditarlo, la UTA confirmó que no se va adherir a la medida de fuerza. “No entendemos cuál es el sentido del paro”, afirmaron fuentes sindicales.

El secretario general del gremio de los choferes de colectivos, Roberto Fernández, había deslizado la posibilidad de acompañar al cese de tareas. “En ningún momento dijimos que no nos íbamos a sumar a la medida de fuerza. No dijimos ni que sí ni que no”, puntualizó. Sin embargo, en la jornada de este viernes desde el gremio indicaron que no se sumarán a la medida impulsada por la Mesa Nacional del Transporte.