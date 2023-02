Lo confirmó el titular de Educación, Alberto Sileoni. Dijo que si bien las condiciones de las escuelas no son óptimas, se hizo "un enorme esfuerzo" en obras.

Falta exactamente una semana para el inicio del ciclo lectivo 2023 en la Provincia y desde la Provincia plantearon la meta de "mejorar los aprendizajes de los estudiantes", por lo que van a iniciar la segunda etapa del plan de sumar una quinta hora de clases en las escuelas.

Así lo confirmó en diálogo con FM CIELO el director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, quien señaló que desde que comenzó a aplicarse el año pasado fue "excelente".

"Siempre la meta educativa es mejorar los aprendizajes de los estudiantes, la escuela es la institución dispuesta para enseñar a las nuevas generaciones, esa es la prioridad: enseñar a todos y todas, en eso hay una tarea importante y es que hay chicos de 4 años que debieran estar en la escuela y no están, aunque deberían estar desde los 2 años. Los del secundario no egresan como debieran, tenemos que incluir a los que estan afuera, retener a los que están adentro para que no se vayan", planteó, al tiempo que reconoció que "la enseñanza también viene de la mano de la dignidad de lo material, tiene que haber buenas condiciones de trabajo para educadores, buenas aulas...", dijo.

El sistema educativo bonaerense es uno de los más grandes de América junto con el del Estado brasileño de San Pablo, ya que se conforma por cinco millones de estudiantes.

"Estamos haciendo un trabajo muy importante, tenemos más de 12 mil edificios escolares. No empezamos en condiciones óptimas, pero sí con un enorme esfuerzo de infraestructura", reconoció Sileoni, quien adelantó que en marzo se van a inaugurar 20 escuelas, al tiempo que se sostienen 5 mil obras en toda la provincia, por ejemplo, en solucionar los problemas de gas.

En ese punto, Sileoni destacó haber avanzado con la implementación de la quinta hora, que ya se aplica en unas mil instituciones bonaerenses. "Hay que trabajar porque no es magia, hay que exprimir esa quinta hora porque es una gran inversión del Estado nacional y provincial; los chicos que este año cursan 5 horas cursan 38 días más que el año pasado", enfatizó.

"Una hora más es tener más horas de clase, la discusión pública-privada la dio la sociedad en 1960; el año pasado invertimos mucho dinero en subvenciones; no es por ahí. Lo que queremos es que los chicos estén más tiempo en la escuela", resaltó.

En su análisis, Sileoni marcó que las clases medias "privatizaron" la educación privada ya que tienen la posibilidad de que sus hijos realicen cursos extracurriculares, deportes o idiomas. "Las clases vulnerables no pueden hacer eso, quedan deambulando en el barrio", describió. En ese punto, adelantó que más de 60 escuelas de La Plata tendrían 25 horas por semana y enfatizó que la Provincia trabaja con Nación "para habilitar una segunda etapa en toda la Provincia".

"La ley dice que es obligatoria la sala de 4 años hasta terminar la secundaria; 14 años de educación obligatoria debe ser uno de los lapsos educativos más largos en América. Después hay que ver el modo, porque todavía hay muchos que no estána dentro. Algunos hablan de 'facilismo', pero eso es quedarse con la foto de hace 50 años donde iba el 30 por ciento de los que estaban en edad; hoy va más del 90 por ciento, muchos se van porque no tienen recursos, se desaniman y ahí tiene que haber un Estado que exija, no que regale", concluyó.

