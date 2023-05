La Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia sanitaria por Covid-19

El Director General de la Organización Mundial de la Salud expresó: "el COVID-19 ha terminado como una emergencia sanitaria mundial".

El COVID-19 surgió a finales de 2019 pero su mayor influencia comenzó en 2020. Cruzó el océano y a principios de marzo, aparecieron los primeros casos en Argentina. Poco a poco, la enfermedad comenzó a inundar el país, se resignificó como pandemia y el sistema de salud argentino entró en colapso. Este 5 de mayo, un poco más de 3 años desde aquel inicio que poco vaticinaba lo que fue, la Organización Mundial de Salud (OMS), acaso la más legitimada mundialmente, oficializó el fin del COVID-19 como emergencia sanitaria mundial.

En este sentido, en la decimoquinta reunión del Comité de Emergencia que junto a la OMS se encargan de realizar estadísticas y analizar la actualidad de la salud en el mundo, el Director General del ente de salud Tedro Adharom Ghebreyesus realizó un esperanzador discurso en el que oficializó la tan esperada noticia.

En este sentido, el especialista en salud expresó: "el Comité de Emergencia se reunió por decimoquinta vez y me recomendó declarar el fin de la emergencia de salud pública de interés internacional. He aceptado ese consejo". Y agregó: "es con gran esperanza que declaro que COVID-19 ha terminado como una emergencia sanitaria mundial".

No obstante, ante el principio del fin, el director de la OMS se mantuvo alerta: "eso no significa que COVID-19 haya terminado como una amenaza para la salud". En esta misma línea, reforzó: "lo peor que cualquier país podría hacer ahora es usar esta noticia como una razón para bajar la guardia, desmantelar los sistemas que ha construido o enviar el mensaje a su gente que COVID-19 no es motivo de preocupación".

¿Qué más agregó el Director de la OMS?

Tedros Adhanom Ghebreyesus expresó que durante los primeros años, la enfermedad ha generado según números informados a la OMS casi 7 millones de muertes aunque estima que el número de víctimas es aún mayor: "al menos 20 millones".

Además, el intelectual expresó las consecuencias sociales, económicas y política que generó la pandemia y su consecuente ASPO en Argentina: "ha causado graves trastornos económicos, borrando billones del PIB, interrumpiendo los viajes y el comercio, cerrando negocios y hundiendo a millones en la pobreza".

En relación a la decisión de significar el fin de la enfermedad como emergencia sanitaria, el Doctor expresó que no es una decisión repentina: "se ha considerado cuidadosamente durante algún tiempo, planificado y tomado sobre la base de un análisis cuidadoso de los datos".

Ante el anuncio del fin, es importante tomar recaudos sanitarios. Es por eso que hace algunos días el Ministerio de Salud anunció la campaña de vacunación prevista para combatir lo que resta del 2023 y el inicio de una nueva etapa de frío en el país.

