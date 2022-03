La directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, participó en la ciudad de Mar del Plata de la apertura de la 118° Reunión Plenaria del Consejo Federal del Trabajo (CFT), junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Claudio Moroni; y su par bonaerense, Mara Ruiz Malec.

Durante la jornada, realizada en el NH Gran Hotel Provincial, Kicillof resaltó que “la importancia de esta reunión radica en planificar hacia adelante las redes de contención que ayuden a estar mejor preparados para enfrentar la incertidumbre en una etapa de mucha turbulencia internacional”. “Para nosotros gobernar es crear trabajo y, para eso, el Estado tiene un rol fundamental en la generación, conservación y mejora de la calidad del empleo”, remarcó.

En tanto, la titular de la ANSES afirmó: “Nos propusimos mejorar y ampliar el alcance de nuestras prestaciones para llegar a cada vez más argentinas y argentinos. Y, en función de eso, junto al ministro Moroni llevamos adelante distintas iniciativas para que las políticas públicas reparen desigualdades e injusticias. Nuestra convicción desde ANSES es ampliar la cobertura y mejorar el ingreso, para lo cual tomamos decisiones todos los días, con un pilar fundamental que es la generación de trabajo, clave para tener más consumo y mejores jubilaciones”.

“Queremos seguir construyendo políticas públicas para un país con más oportunidades para todas y todos los argentinos. Desde ANSES acompañamos el esfuerzo de las y los trabajadores de nuestro país con el Complemento al Salario Familiar y el incremento del tope máximo de ingresos para acceder a las asignaciones familiares”, agregó Raverta.

Asimismo, Moroni mencionó: “Durante la pandemia protegimos los contratos de trabajo, protegimos a los trabajadores y protegimos a las empresas porque sin ellas no podríamos tener trabajadores y necesitábamos que la estructura productiva se mantuviera. Todo lo que hicimos funcionó, si no hubiera funcionado, no hubiéramos crecido 10 puntos en un año. Ahora tenemos que continuar con un proyecto de desarrollo, que es lo que estamos haciendo, un proyecto inclusivo. Siempre trabajamos por la ampliación de derechos, por la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación”.

El CFT es un organismo cuyo objetivo es fortalecer las administraciones del trabajo, procurando la mayor eficacia de la actividad gubernamental. Convoca a ministras, ministros, secretarias y secretarios de Trabajo de todas las jurisdicciones, con miras a la recuperación económica a través del trabajo.