Un comienzo fenomenal

Uno de los apodos de Javier Saviola era El Pibito, en referencia a Diego Maradona, conocido como El Pibe de Oro. El joven talento de River Plate destacaba por su técnica virtuosa, un instinto goleador excepcional y la capacidad de desempeñarse en casi cualquier posición ofensiva.

Saviola llegó al Barcelona antes de cumplir los 20 años. Para entonces, ya había marcado 45 goles en 86 partidos del campeonato argentino y había ayudado a River Plate a ganar dos títulos. A los 18 años, Javier fue nombrado el mejor futbolista de Sudamérica, aunque aún no había debutado con la selección nacional. Juan Román Riquelme, tres años mayor que Saviola, recibió el premio de El País recién en 2001, mientras que Pablo Aimar, compañero de equipo de Javier en River Plate, nunca lo obtuvo.

El desempeño de Saviola en el Mundial Sub-20 de 2001 fue fenomenal. El equipo argentino, liderado por Saviola, Andrés D'Alessandro, Fabricio Coloccini y Maxi Rodríguez, arrasó con todos los rivales: ¡7 victorias en 7 partidos con un total de 27 goles a favor y 4 en contra! Javier recibió el Balón de Oro del torneo y estableció un récord al anotar 11 goles.

En el lugar y momento equivocados

Al igual que Diego Maradona, Saviola no logró convertirse en una leyenda del Barcelona. Durante su contrato de 6 años con los catalanes, Javier marcó 70 goles en 168 partidos y ganó dos títulos: el oro olímpico con la selección argentina y la Copa de la UEFA con el Sevilla. El Conejo pasó las temporadas 2004/2005 y 2005/2006 cedido a préstamo y solo pudo observar cómo el Barcelona ganaba dos veces La Liga y conquistaba la Champions League.

El argentino llegó al Barça en tiempos difíciles: debido a una crisis de gestión, los blaugranas pasaron 6 años sin trofeos. Además, Saviola tuvo una mala relación con Louis van Gaal, quien regresó sin éxito al Camp Nou en la temporada 2002/2003. Se decía que al técnico neerlandés no le gustaban los jugadores sudamericanos, pero en realidad exigía de ellos disciplina europea.

En la temporada 2006/2007, Saviola volvió al Barcelona, ​​que había perdido a Samuel Eto'o por una grave lesión y sufría por el mal estado físico de Ronaldinho, quien había cambiado el fútbol por las fiestas. El argentino marcó 10 goles en 24 partidos, pero no fue suficiente para un equipo que había perdido motivación tras sus grandes victorias.

No un traidor

Saviola se fue del Barcelona al Real Madrid, pero no generó tanto odio como Luis Figo. “Mi contrato con el Barça terminó. En ese momento expliqué que no podía dejar pasar la oportunidad de fichar con el Real. Creo que la gente entendió mi situación. No quise perjudicar al Barça en ningún momento. Creo que por eso la actitud de las personas hacia mí es normal”, comentó Javier Saviola. Nadie lo considera un Judas, y ahora nuestro héroe es entrenador en las categorías inferiores del Barcelona.

Después del club catalán, El Conejo no brilló tanto, pero el destino lo recompensó con trofeos: fue campeón con el Real Madrid, el Benfica y el Olympiacos, además de ganar la Copa Libertadores tras regresar a River Plate.

¿Fue exitosa la carrera de Saviola? Javier describió su camino en el fútbol así: "Estoy orgulloso de haber tenido la oportunidad de jugar en estos clubes, de hacer esos amigos, de encajar en esas ciudades. Me recuerdan como un profesional y una gran persona. Creo que eso es lo que más me hace feliz".