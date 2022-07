El presidente del IOMA, Homero Giles, extendió un manto de dudas sobre los motivos que llevan a los médicos a solicitar estudios que luego no arrojan resultados.

No es nueva la relación un tanto conflictiva que se desarrolló entre algunas entidades médicas y el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), pero ahora el presidente del organismo, Homero Giles, lanzó un manto de dudas sobre el pedido de ciertas prácticas diagnósticas que piden los profesionales y representan un costo para la institución.

En su paso por el ciclo LADO P, Giles señaló que la información es clave para poder hacer eficiente el funcionamiento del Instituto y lanzó un ejemplo que llamó la atención, el pedido de los estudios de imágenes que no arrojan resultados.

"Para ver si estamos bien con imágenes, tuvimos que abrir cajas y analizado finito metodológicamente y vimos que el 80 por ciento de los estudios de imágenes no tienen ningún resultado", disparó.

El conductor Fabián Debesa, asombrado, le comentó que podría ser algo bueno, ya que significa que el paciente no tiene un problema de salud, a lo que Giles respondió con una sonrisa irónica.

-¿Vos decís que piden imágenes y un médico le manda el paciente al otro?

-No se encuentra nada. Hay de todas las explicaciones posibles. Tenemos que mejorar la eficiencia. No voy a decir cosas que no tengo certificadas, pero es un problema, se hacen muchos estudios de imágenes.

"El que compra un resonador quiere rentabilidad y no está mal, es una empresa, pero para eso necesita hacer y hacer eso tergiversa la prestación del servicio y el financiamiento. Se necesita tener una capacidad de análisis para trabajar", arremetió.

El IOMA ya no va a pedir autorizaciones para estudios

En relación a ello, el presidente del IOMA sostuvo que para ir hacia esa "eficiencia" hay que mejorar el servició y adelantó a este medio que "estamos por dar sorpresa y sacar trabas históricas".

"Uno de los principales reclamos es que no autoriza la resonancia o tomografía, ahora vas a ir y hacerlo. Esperamos que sea en el transcurso de este mes o agosto", señaló.

Entonces, eso haría que se produzca un "choque" con lo que denunció sobre la sobretasa de estudios. "Puede ser que aumente la tasa de uso, pero el análisis es que peor no puede estar, por eso vamos a sacar una traba al afiliado", aseguró.

"Vamos a trabajar con los médicos, protocolizar mejor, pero sin castigar al afiliado y que esté dando vueltas un mes. Hay que eliminar la carga al afiliado", cerró.