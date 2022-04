Desde Rosario dirigentes cercanos a Alberto Fernández pidieron fortalecer el gobierno para evitar que "vuelva a gobernar la derecha".

Con un nuevo llamado a la unidad para fortalecer el Gobierno, dirigentes cercanos al presidente Alberto Fernández pidieron resolver las diferencias internas para trabajar con miras al 2023 y evitar que “vuelva a gobernar la derecha”.

El encuentro, llevado a cabo en Rosario por la Corriente Nacional de la Militancia, se denominó “Reflexiones sobre el presente y futuro de la Argentina” y reunió a funcionarios, intelectuales y militantes.

Entre las principales figuras convocadas, estuvieron presentes los ministros de Desarrollo Social Juan Zabaleta, de Desarrollo Territorial y Hábitat Jorge Ferraresi y el ex ministro de Defensa Agustín Rossi. También expuso - por videoconferencia- el titular de la cartera de Producción Matías Kulfas. Otras funcionarias destacadas fueron las secretarias de Relaciones Económicas Cecilia Todesca y de Legal y Técnica de la presidencia Vilma Ibarra.

A lo largo de las presentaciones, los oradores insistieron en la necesidad de valorar los aciertos de la gestión y en dejar de marcar constantemente los errores.

Bajo el hilo conductor de la unidad, explicaron que las soluciones de la gente “se logran con el peronismo en el gobierno”.

El ex ministro de Defensa Agustín Rossi, no anduvo con vueltas. Opinó que “el problema de la unidad no lo tenemos los militantes sino nuestra dirigencia, que a veces está de brazos caídos y cree que todo lo que hicimos no sirve para nada. Hay más unidad en la gente que en los dirigentes” consideró.

Y dejó una frase contundente al interior del Frente de Todos: “tenemos que dejar de mirarnos el ombligo y el 2023 es posible” remarcó.

Con un mensaje apuntado hacia La Cámpora, Juan Zabaletta repitió hasta el cansancio la palabra “basta” y dejó una advertencia: “hay que fortalecer a este gobierno porque si no le va bien a Alberto Fernández, no hay 2023 para nadie y en Argentina y vuelve a gobernar la derecha” auguró.

Con ese tono, se refirió al acuerdo fundacional con el que llegó el Frente de Todos al poder: “Hay millones de argentinos que esperan de nosotros. Demasiado lastimados están los argentinos para seguir peleándonos entre nosotros” advirtió.

La intervención del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, por videoconferencia se centró en repasar los logros de la macroeconomía.

“La economía está creciendo, recuperamos todo lo perdido en la pandemia y hay sectores que están por encima de los niveles prepandemia” valoró.

En seguida surgió la comparación con la gestión económica de Mauricio Macri: “De los 48 meses que gobernó Macri, 46 tuvo baja de la actividad económica, fue un modelo económico que dio la espalda al pueblo” y contrastó con las medidas “de política industrial y de mercado de exportación “del actual gobierno de Alberto Fernández.

En otro tramo de su exposición, Agustín Rossi se refirió a los debates internos en torno al acuerdo con el FMI: “La energía que se puso en la discusión sobre el acuerdo con el Fondo Monetario fue tal que nos confundió. El problema no es el Fondo, sino el gobierno neoliberal de cuatro años Mauricio Macri que nos dejó la deuda, el 40% de pobreza y el 50% de inflación” sostuvo.

“Tenemos un enemigo: no queremos que el neoliberalismo gobierne más en la Argentina, porque cada vez que lo hace las consecuencias son de enorme retroceso para el campo nacional y popular”.

Otro dimensión de debate plateada por el ex ministro de Defensa fue el del relato de la gestión. “Los voceros del vaso medio vacío son mucho más potentes que los voceros del vaso medio lleno”, dijo en referencia al poder de instalación de polémicas por parte de la oposición en la agenda de los debates.

“Hace 15 o 20 días parecía que los argentinos nos íbamos a morir de frío durante el invierno porque no íbamos a tener ni gas ni electricidad. Esta semana el presidente resuelve casi la totalidad del problema del gas y el ministro de Economía resuelve gran parte del problema de la energía eléctrica. En dos días: jueves y viernes. Pero hoy eso no aparece en ningún lado” graficó.

A modo de cierre, los expositores llamaron a profundizar las políticas oficiales y a "movilizar a la militancia" porque, plantearon, "el 2023 es posible para el movimiento nacional y popular en la Argentina".