Habló la mamá de Fernando Báez Sosa, a cinco años del crimen: “El tiempo se detuvo el día que lo mataron”

La mamá de Fernando Báez Sosa sabe que su vida ya no será como la de antes. Esa vida que tenía cuando su hijo había terminado la secundaria, estaba enamorado de su novia y se sentía entusiasmado por empezar a estudiar abogacía. Esa misma vida que compartía con su marido, Silvino, y que la hacía tan feliz.

Hoy, Graciela solo recuerda. “Para nosotros el tiempo se detuvo. Vivimos de los recuerdos de Fernando, de tantas cosas lindas y hermosas compartidas con él. A pesar de que pasaron ya cinco años, para nosotros todo sigue igual. Para mí, la vida se acabó para siempre porque toda esa fuerza, toda esa alegría que tenía con Fer, ya no la voy a tener nunca más”, dice Graciela Sosa, conmovida.

En un nuevo aniversario por la muerte del joven de 18 años, asesinado a golpes el 18 de enero de 2020 a la salida de un boliche en Villa Gesell por un grupo de rugbiers, la mamá de Báez Sosa contó cómo se siente en estos días que le resultan tan tristes y difíciles.

“Tratamos de ayudarnos con Silvino en lo que podemos, porque él también pasa y sufre lo mismo que yo. Soñábamos siempre que un día Fernando se iba a recibir de abogado y era este año. Yo como madre siempre pensé que iba a llegar ese momento, pero no se pudo concretar porque se aparecieron en su camino y le arrebataron la vida. Todo quedó trunco. Yo lo considero mi gran abogado que está siempre a mi lado. A veces pienso en lo orgullosos que nos sentíamos cuando él terminó la secundaria y pienso ahora, que este año se recibía de abogado y que íbamos a vivir un día de tanta alegría, con tantas emociones que jamás llegarán”, dice.

Graciela Sosa espera que pronto quede firme la pena de los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando. No cree en el arrepentimiento que dicen que tienen y está segura de que todo es parte de una estrategia para lavar su imagen.

“Cuando me enteré que los asesinos de mi hijo buscaban estrategias para salir en libertad, me sentí indiferente porque tengo unos buenos abogados que están siempre a mi lado, como es el doctor Fernando Burlando con todo su equipo. También considero que pueden sentir arrepentimiento, cosa que no me importa, que no me llega, porque me parece que es una estrategia, habiendo tantas pruebas en contra de cómo planearon todo para asesinar a Fernando”, sostiene.

“A los asesinos no les tengo compasión”

Aunque por momentos le cuesta hablar y se emociona hasta las lágrimas, Graciela asegura que no va a bajar los brazos hasta que las penas queden firmes y los condenados permanezcan presos el tiempo que les corresponde.

Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Matías Benicelli, Luciano Pertossi y Enzo Comelli fueron condenados en febrero de 2023 por el Tribual N°1 de Dolores a prisión perpetua por el delito de “homicidio agravado por el concurso premeditado de una o más personas con alevosía”. Luego, la Cámara de Casación bonaerense quitó la alevosía pero mantuvo la pena. Del mismo modo, Lucas Pertossi, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz recibieron 15 años de cárcel.

“Recuerdo cuando estaba en el juicio, y escuchaba todas esas palabras que dijeron de cómo discriminaban a Fer por su color de piel y que ya estando en el suelo todos le seguían dando patadas. No tuvieron piedad alguna por mi hijo y yo siento lo mismo, no les tengo compasión, solo deseo que paguen lo que hicieron”, afirma.

En este sentido, considera que los rugbiers “no están arrepentidos” y que para ellos “es fácil pedir perdón”, pero que las pruebas en su contra demuestran todo lo contrario: que quisieron matar a Fernando a golpes.

“Eso de decir que no lo quisieron hacer, es una estrategia. Sabían lo que hacían, no eran menores, eran personas mayores que fueron con todo para asesinarlo. Festejaron y gozaron de haber asesinado a un inocente”, insiste. La familia Báez Sosa hará una misa en memoria de Fernando el sábado 18 de enero por la tarde en la Parroquia Santísimo Redentor, donde esperan contar con la presencia de quienes apoyan su lucha y pedido de justicia.