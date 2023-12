Guillermo Moreno: “El 2001 es un poroto al lado de esto”

El exsecretario de Comercio aseguró que Javier Milei no está buscando una hiperinflación para promover la dolarización y dijo que para él, pensar en el fin de semana con este Gobierno ya es el “largo plazo”.

El exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, aseguró que el país se encamina a una crisis mucho mayor que la del 2001 y advirtió que es mentira que La Libertad Avanza esté buscando una hiperinflación, al tiempo que destacó una “victoria conceptual” rotunda del peronismo sobre los ideales liberales. Además, señaló que el destino de la actual gestión comenzó a gestarse en el 2014, cuando el justicialismo se desvió de su camino y entró en una economía de especulación.

En declaraciones a Branca de vuelta, por AM750, Moreno aseguró que “el 2001 es un poroto” al lado de la crisis actual, así como también la hiperinflación de Alfonsín de 1989. “Ahí el cliente pagaba, te dabas vuelta y la muchachada te pedía adelantos. Después, no sabían lo que pagabas. Había trabajo. Te morías, pero de estrés. Hasta el último día, que se paralizaba todo”, justificó esta afirmación.

Para Moreno, la clave de la gestión de Milei está en la diferencia que hay entre el corto y el mediano plazo en medio de las crisis económicas: “De esta salimos muy fácil. No pienses en el alquiler, eso es el mediano plazo. El fin de semana es mediano plazo. ¿Cuándo la gente no puede comprar la comida? ¿Hoy? El problema es que son salarios recontra viejos con precios nuevísimos. La sociedad puede reaccionar”.

Además, el exsecretario de Comercio reconoció que también Milei puede seguir con un rumbo pragmático y tomar medidas proteccionistas, pero consideró que es difícil que pueda hacerlo ya que “es inmaduro”. “Macri lo influenció, pero tiene el problema de no entender lo que está pasando. No son muchachos de la economía. Tomaron decisiones malas desde el punto de vista técnico”, añadió sobre el clan de aliados que armó el Gobierno de La Libertad Avanza.

Por eso, consideró que “la idea de que van a dolarizar y están haciendo las cosas bien”, es una idea que está equivocada. “No están buscando la hiper. Se les escapó la tortuga. Por eso digo que tiene tres fases en este Gobierno (que lleva poco más de una semana). Ya está. Ahora estás viviendo los precios. Es ridículo. 8 mil pesos el kilo de asado es ridículo. No va a mejorar. No es un problema de si baja un poquito. El problema es que lo que no vendés lo vas a exportar”, señaló.

Un presidente “inmaduro” y un peronismo triunfante

Moreno fue bastante crítico al hablar de las política y posiciones de Javier Milei y aseguró que si ya tomó las primeras malas decisiones en la economía es porque “es buena persona, honesto”, pero no sabe nada de economía. “Por eso se enamoró del anarco-capitalismo, porque es para los adolescentes”, sostuvo.

Y añadió: “Yo no sabía que también era inmaduro en el tema espiritual. Está en un tránsito. Pero tampoco es maduro en cómo se viste. A mí me molesta que el presidente no esté vestido para la ocasión. Está mal. Porque habla de inmadurez. Y esto es producto de los últimos ocho años. No importa el diagnóstico. Ya ganó”.

De todos modos, en todo este escenario, Moreno consideró que está “optimista”. Y esto se debe a que, desde su punto de vista, el peronismo tuvo el jueves pasado una rotunda victoria conceptual frente al liberalismo económico que se autodefine como “liberal libertario”.

“Yo siempre dije que sería un gobierno breve, de entre cuatro y seis meses. Lo dije hasta el miércoles pasado. Hay tres etapas en el Gobierno de Milei: la primera, desde que ganó el balotaje hasta el martes que hace los anuncios”, comentó. En resumen, consideró que tuvo una primera etapa, de 48 horas, de posición revolucionaria, y luego, una segunda, pragmática.

“Después llegó el miércoles, que durante la mañana Cañuelas obtuvo el récord histórico del precio de la carne. Alcanzó 2,5 dólares. Cuando a vos te aumenta la carne, te arrastra hasta el precio de la polenta. Se va todo. Pero al mediodía, Shell aumentó el combustible. Las listas que aparecieron a la mañana, se paralizaron. Y a la tarde, como no podes dejar de vender alimentos, se empezaron a multiplicar por dos”, describió.

Luego, siguió con la explicación: “El miércoles la relación entre los ingresos populares y los alimentos básicos, se puso en la peor relación de la historia. Ningún trabajador puede comer por menos de 10 mil pesos por día. No hay feriados para comer. Son 300 mil pesos. Pero si alguno tiene un hijo, son 15 mil pesos. Nunca pasó eso. Cuando rompés esa cuestión, todo es cuestión de tiempo. Si no, todavía estaría el rey de Francia”.

Aquí se instaló, para Moreno, el triunfo peronista: “El jueves tuvimos una victoria extraordinaria. El ABC, la Cámara de Exportadores de Argentina, decidió que, aunque sean diez familias, no pueden no comer carne. Hicieron un acuerdo de precios. Eso significa que lo que hizo el peronismo durante años está bien. Lo hicieron solos. Es extraordinario. Tuvimos una victoria conceptual”.