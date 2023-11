FEMEBA volvió a arremeter contra el IOMA y denunció una deuda millonaria

Poco después de que el titular del IOMA, Homero Giles, deslizara la posibilidad de dejar sin efecto el convenio con la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (FEMEBA) para discutir de forma individual con los círculos médicos a raíz de los “cobros indebidos” a los pacientes, desde la entidad respondieron con munición gruesa.

Así, a través de un comunicado firmado por las diez Circunscripciones de la organización, que tienen representatividad en 121 de los 135 municipios de la Provincia, señalaron "confiar" en la "experiencia y transparencia con la que nuestra entidad madre gestiona el convenio con el IOMA".

Acto seguido, dispararon al aseverar "no estar dispuestos a firmar ningún acuerdo con una obra social que nos adeuda casi dos mil cuatrocientos millones de pesos y que claramente menosprecia a nuestros profesionales y las entidades que los representan".

Cabe mencionar que hace dos días y después de un primer cruce, FEMEBA dejó sin efecto el corte en las prestaciones de anestesia y alta complejidad iniciado eljueves para los afiliados del IOMA como producto “del pago parcial de la deuda existente en concepto de prestaciones de alta complejidad liviana, pesada y anestesia” y a partir del “compromiso del IOMA de cancelar el saldo a la brevedad”.

El origen del conflicto entre el IOMA y FEMEBA

Como señaló INFOCIELO, en el marco de la inauguración de un policonsultorio en Olavarría impulsado en conjunto con el gremio docente UDOCBA, el presidente de IOMA brindó una conferencia de prensa en la que planteó que FEMEBA “no reconoce la problemática del cobro indebido” y afirmó que una parte de los fondos que aporta la obra social para el pago de honorarios no llegan directamente a los médicos.

“Con FEMEBA no veo solución. Durante los 4 años que estoy en el IOMA y tengo diálogo constante, ellos niegan la problemática del cobro indebido. Tenemos auditorias que muestran y evidencian que un 80% de cobro indebido en el territorio de FEMEBA”, advirtió Giles.

En ese sentido, el funcionarios opinó que la relación con FEMEBA “es un problema porque niega esa situación y promueve el cobro indebido. Si es un intermediario que no aporta a la solución y genera un problema es un intermediario que debemos recalcular y ver si continuamos o no. Femeba no son los médicos, es una federación que nuclea círculos médicos” advirtió.

Incluso advirtió una fuerte concentración en las facturaciones, ya que aseguró que "el 8% de los médicos concentran el 50% de la facturación; hacen fortunas", consideró.

https://infocielo.com/