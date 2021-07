El ex piloto de Fórmula Uno, ex senador y ex gobernador de Santa Fe, Carlos Alberto Reutemann, falleció hoy en su provincia, confirmó hoy su hija Cora a través de la red social Twitter.

A los 79 años, Carlos Reutemann murió este miércoles en una clínica de Santa Fe por complicaciones de un cáncer de hígado, lo confirmó su hija Cora en redes sociales. Hace dos meses había sufrido un sangrado digestivo por el que tuvo que ser operado. Aunque recibió el alta, el 21 de junio quedó internado en terapia intensiva por nuevas complicaciones en su cuadro.

En su cuenta de Twitter, su hija Cora confirmó la triste noticia y escribió: "Papá se fue en paz y dignidad después de luchar como un campeón con un corazón noble y fuerte que lo acompañó hasta el final. Siento orgullo y bendición por el padre que tuve. Sé que me acompañará todos los días de mi vida hasta que nos volvamos a encontrar en la casa del Señor".

Reutemann había sufrido en las últimas horas nuevos episodios de sangrado digestivo y continuaba internado en Santa Fe, "con pronóstico reservado" y "en grave estado", a más de dos meses de su primera internación, dijeron voceros sanitarios.

El senador había sido internado por un cuadro de anemia y deshidratación el 5 de mayo pasado y a partir de allí su cuadro se fue deteriorando por otros factores, como sangrado digestivo y desmejora de su función renal.