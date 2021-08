El candidato a diputado nacional, Facundo Manes, se diferenció del discurso de meritocracia del PRO y se acercó más al de Alberto Fernández.

El concepto de meritocracia, según el cual a ciertas personas le corresponderían o no determinados lugares fue puesto en duda por el candidato de Dar el Paso en Juntos, Facundo Manes, quien se alejó de ese discurso del PRO.

El neurocientífico, que previo a meterse de lleno en la arena política se hizo conocido por sus trabajos de investigación y la publicación de libros, aseguró que “no cree” en la meritocracia y destacó que llegó a ser exitoso gracias a la educación pública.

“A mí la autoestima me la dio la educación pública argentina. Yo no nací en una elite ni social, ni política, ni económica, ni cultural”, subrayó el candidato y marcó una distancia con el expresidente, Mauricio Macri.

En ese orden, completó marcando la historia de su familia, y resaltó: “Mi vieja no terminó sexto grado, inmigrante croata; y mi viejo cobraba pollos cuando era médico rural”.

El discurso del radicalismo al sostener a Manes como la figura que encabece la batalla interna se basa también en ese sentido y marcan que la figura de Manes puede llegar a la gente porque “es como la mayoría de las personas, alguien que estudió en la universidad pública y gracias a eso pudo lograr el ascenso social”.

“Yo creo en el mérito, pero no en la meritocracia. Porque la meritocracia, si no salimos del mismo escalón, es oligarquía. Entonces, que yo tenga autoestima como muchos pibes, es por la educación argentina, porque no tuve el privilegio de nacer en cuna de oro”, resaltó.

En ese plano, se acercó a lo expuesto por el presidente Alberto Fernández, docente de la UBA en la Facultad de Derecho, quien postuló en sumadas ocasiones sus opiniones sobre el concepto en pos de diferenciar sus políticas de las del gobierno de Cambiemos.

"El mérito sirve si las condiciones son las mismas para todas y todos, porque si algunos tenemos las mejores condiciones para desarrollarnos y otros no, el mérito no alcanza. No existe el mérito donde el más tonto de los ricos tiene más posibilidades que el más inteligente de los pobres", marcó Fernández en uno de sus discursos.