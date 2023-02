El diputado nacional de la UCR Facundo Manes aseguró que en Juntos por el Cambio "hay una minoría intensa que no podría gobernar, porque no tiene una gran mayoría social", al tiempo que consideró que la "novela de las candidaturas pone en riesgo la victoria electoral".

"En nuestra coalición hay una minoría intensa que no creo que pueda gobernar porque no tiene una gran mayoría social", sostuvo el aspirante a la Presidencia.

En declaraciones radiales, el neurocientífico se quejó de que "hay dos posiciones políticas que están dañando el futuro del país: la gestión del Gobierno, que sigue procrastinando y sólo busca que la bomba le explote al próximo; y los que quieren que esto explote ya, supuestamente para que el peronismo pague los errores".

En contraposición, el referente radical planteó: "Nosotros apostamos a desactivar la bomba ahora: ni explotarla por especulación electoral, ni observar mansos cómo este Gobierno se la deja de regalo al próximo".

Tras subrayar que "existe un nuevo radicalismo", Manes afirmó que "no es sólo ganar las elecciones, sino hacer una nueva mayoría social para transformar al país".

En ese sentido, el legislador opositor planteó: "No veo al kirchnerismo ni al PRO pudiendo convocar a una mayoría. El próximo Gobierno tiene que tener la habilidad de liderar uniéndonos, no con más división, y con esperanza, no con miedo".

Al ser consultado sobre la gran cantidad de postulantes a la Presidencia que hay de cara a las elecciones, el diputado nacional ironizó: "La Argentina tiene más candidatos a Presidente por habitante que cualquier otro país. Todo el mundo quiere ser Presidente acá. Yo tengo una ambición más grande que querer ser Presidente: yo quiero ser parte de un movimiento que cambie la mentalidad colectiva, como pasó en el 83".

Asimismo, se refirió a la interna en la alianza opositora: "Tengo miedo de que si Juntos por el Cambio sigue con estas novelas de candidaturas, sobre todo del PRO, esté girando sobre su electorado histórico y esté expulsando potenciales nuevos votantes".

"Esta novela interna pone en riesgo la victoria electoral frente al kirchnerismo", agregó Manes, quien consideró que "es muy temprano para hablar de candidaturas: la gente está muy angustiada, en otra cosa y tiene bronca con la política".

"La pandemia quebró la relación de la sociedad con un sistema en gran parte corrupto, con privilegios, un sistema que excede a la política. Hay una dinámica de abajo para arriba que va a elegir al candidato o la candidata: no creo que sea al revés y en una mesa se junte un partido y alguien diga ´yo puedo representar eso´. Los próximos meses van a ser interesantes en lo que la demanda social va a pedir y quién puede representar eso", indicó.

Y concluyó: "Está en juego unir a los argentinos. Estamos totalmente polarizados y con esta división vamos a estar cuatro años más bloqueados y eso es más pobreza, más inflación, más chicos que no ven su futuro".

Escrito por Noticias Argentinas