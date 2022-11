El nuevo intento del gobierno nacional para contener la inflación llega a 2.500 bocas de expendio con casi 2.000 productos considerados de primera necesidad.

El acuerdo de precios anunciado por el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, que tendrá una vigencia de 4 meses ya está instalándose en todo el país. Hay unas 113 empresas incluidas y 1823 productos de primera necesidad que no podrán aumentar más de 4% hasta el año que viene tomando como referencia su valor de octubre. Desde la Secretaría de Comercio estiman que en 10 días Precios Justos ya estará implementado plenamente.

"No es un congelamiento sino un acuerdo voluntario que implica no mover los precios por cuatro meses", explicó ayer el presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja. El dirigente empresarial aseguró en AM 750 que Precios Justos "no es lo que va a resolver la inflación", pero "es parte de un proceso".

La medida había sido presentada por el gobierno nacional la semana pasada luego de llegar a acuerdos con distintos rubros empresarios. El objetivo está puesto en desacelerar la inercia inflacionaria que está desde hace varios meses girando en torno al 7% mensual y acercarla al 4%. Coincidentemente, hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor de octubre.

Además de llegar a 2.500 bocas de expendio de 18 cadenas de supermercados, 9 cadenas mayoristas y 25 cadenas locales del interior del país, Precios Justos salió con una aplicación móvil. Desde ahí se podrá ver la lista de productos incluidos, leer códigos de barra y denunciar irregularidades como faltantes o diferencias en los valores. En este punto, el gobierno nacional aspira que los municipios colaboren con la fiscalización del programa aunque algunos intendentes ya expresaron su rechazo. Lo cierto es que el programa se logró en consenso con las empresas por lo que, al menos en una primera instancia, no debería haber incumplimientos.