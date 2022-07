En el marco de un clima de tensión política, económica y social que tiene en estado de "preocupación" a dirigentes de todos los sectores, desde la CGT pusieron en duda que esté garantizada la paz social, aunque señalaron que desde el organismo ponen su aporte de "responsabilidad" para sostener la calma popular.

"Estamos en una situación complicada, hay que interpelar a la política para que busque y encuentre las respuestas porque es un momento muy complicado", señaló en declaraciones radiales el senador provincial e integrante de la CGT, Omar Plaini. En la previa de la movilización que realizará la Confederación, señaló que también hace referencia a la oposición también, "que tiene poca imaginación".

"La situación es muy delicada porque hay millones que tienen dificultades para sobrevivir", lamentó el dirigente de Canillitas. "No sé si la paz social está garantizada, pero la CGT sí pone su aporte de responsabilidad", sentenció.

En ese orden, convocó a "buscar la salida" que tiene que ver con un inconveniente de la Argentina de resolver la macroeconomía, y "eso nos lleva a un camino complejo".

"No se puede continuar en un país con tanto nivel de indigencia y desigualdad, reivindico que los movimientos sociales estén en los lugares periféricos, si no va el narco y estamos muy cerca de eso", alertó Plaini, quien también marcó que "si no vamos a un cambio de modelo evidentemente vamos a tener problemas".

En ese plano, cuestionó que muchos de sus compañeros "defendieron a rajatabla a (Martín) Guzmán y él no nos contestó, pero el que tiene que establecer la pauta es el Ejecutivo", por lo que señaló que "hace falta más coraje y más valentía" porque "estamos viviendo una etapa de tanta mediocridad que alarma".

"De Alberto sólo voy a decir que hace falta más coraje, lo dijo Néstor: no pasan a la historia los que especulan, pasan los que más se la juegan", cerró.