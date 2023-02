El centenario partido no quiere ceder terreno, pero está al tanto que no podrá presentar un binomio puro. Rodríguez Larreta parece ser el nombre con mayor consenso, pero no cederá la silla principal.

Pasan los días y el cierre de listas está cada vez más cerca. Y mientras algunos candidatos empiezan a confirmar (en voz alta) sus intenciones de competir en las próximas elecciones, las posibles alianzas comienzan a tomar forma.

El radicalismo, por ejemplo, que viene envalentonado con la victoria de La Pampa (en la que el candidato a gobernador boina blanca se impuso a su socio PRO), quiere imponer a su candidato presidencial, pero está al tanto que el binomio que lleve a la nacional no podrá estar integrado por dos nombres de la misma fuerza.

En este escenario surgen nombres del partido amarillo pertenecientes al sector más dialoguista, conocidos como “palomas”, entre los que se destaca el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.

Sin embargo, es poco factible que el porteño ceda la cabeza de la lista, teniendo en cuenta que todas las encuestas aseguran que es hoy quien tiene la imagen positiva más alta de la dirigencia política.

Por ahora, es una posibilidad que en el radicalismo no quieren manejar. "Nosotros creemos que Gerardo va a llegar competitivo a las PASO y que va a ser el candidato a presidente de la UCR. Seguramente Horacio pueda acompañarlo en la fórmula", sostuvo el dirigente José Cano.

"Horacio es jefe de Gobierno de uno de los principales distritos, tiene una visibilidad y el conocimiento más alto probablemente. Confiamos absolutamente en la estrategia que está llevando Gerardo y creemos que vamos a llegar a las PASO con un candidato competitivo", insistió el tucumano, que confesó que la UCR tiene en estos momentos "mayor diálogo" con Rodríguez Larreta que con Patricia Bullrich.

En la provincia de Buenos Aires el panorama es similar. Hasta ahora, Maxi Abad y Gustavo Posse manifestaron sus intenciones de competir por la Gobernación. Sin embargo, desde el Comité Provincia saben que indefectiblemente deberán sentarse a negociar la fórmula con el PRO.

Y en este sentido, es Diego Santilli quien mejor posicionado está dentro del sector "paloma".