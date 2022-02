El Partido Justicialista bonaerense encara la recta final del proceso de elección de autoridades en los distritos. Cuáles son los pasos que restan.

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires atraviesa momentos claves por estas horas ya que este jueves vence el plazo para la presentación de listas en los Consejos de Distrito. Cómo continuará el cronograma electoral que tendrá su momento cúlmine con los comicios que se realizarán el 27 de marzo.

Tras la reunión que encabezó el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, al comienzo de la semana, ahora el justicialismo se dispone a encarar el tramo final de la renovación de autoridades distritales. En ese encuentro, se repasó la situación del peronismo en los 135 distritos.

También allí se plantearon lineamientos generales de cara a las elecciones locales. Si bien se apuntará a buscar listas de consensos -sobre todo en los municipios en los que el peronismo gobierna- en aquellos que no se logren acuerdos, se habilitarán internas. Ahí aparecen aquellas tierras no conducidas por miembros del partido. Por ejemplo, en Mar del Plata ya está lanzada la carrera por quedarse con el mando. También asoma La Plata como otro de los terrenos en los que existen diferencias que no se saldarían. Lanús, podría anotarse en ese lote. De este modo, queda la puerta abierta para otras disputas.

Las miradas se posarán sobre los movimientos que realice La Cámpora por un lado y el peronismo tradicional por otro. En ese aspecto, las diferencias ya se notan en algunos distritos claves. Las próximas horas serán clave para abrir un nuevo capítulo en las rencillas internas del PJ.

En este marco, el cierre de lista será mañana jueves y luego el cronograma continuará de la siguiente manera: