El Nuevo MAS envió una carta a la Mesa Nacional del Frente de Izquierda, que nuclea a 4 partidos, para ir a una interna conjunta que le de fuerza al espacio.

En época electoral, la unidad lo es todo. Lo sabe el Frente de Todos y también Juntos por el Cambio, por más rispideces e internas que pueda haber. Para ser más competitivos, pareciera que el Frente de Izquierda analiza tomar el mismo mantra.

Es que en el día de ayer, el Comité Ejecutivo del Nuevo MAS le envió una carta a la Mesa Nacional del FITU (Frente de Izquierda Unidad) y a cada uno de los partidos que lo integran (Partido de los Trabajadores Socialistas, Partido Obrero, Izquierda Socialista y Movimiento Socialista de los Trabajadores) planteándoles la necesidad de una expresión unificada de la izquierda en las próximas elecciones nacionales.

Ante esto, Manuela Castañeira, dirigente nacional del Nuevo MAS, declaró: “Nuestro partido ha enviado en el día de ayer una carta a los integrantes del FITU y a su mesa nacional con la propuesta de una PASO para unificar a la izquierda en las próximas elecciones. Frente al ajuste permanente del FdT comandado por el FMI y ante las variantes de derecha de Juntos y de extrema derecha de Javier Milei es responsabilidad de la izquierda lograr la unidad tanto en las elecciones como en las luchas que cada día protagonizan las mayorías sociales en nuestro país”.

Castañeira agregó que están proponiendo "una PASO de toda la izquierda que le dé un canal electoral unificado a las y los trabajadores, la juventud, las mujeres y LGBTT que sea alternativo a los partidos tradicionales y expresiones capitalistas”.

“Necesitamos una campaña electoral unificada que ponga sobre la mesa un perfil claro anticapitalista así como un programa que ofrezca una salida por la izquierda ante la decadencia del país y la desigualdad social que han dado un salto y cuyas principales víctimas son las y los trabajadores, las mayorías sociales", cerró Castañeira.

"Venimos de varios intentos de unidad en las elecciones provinciales, pero, ante la falta de respuestas, hemos resuelto enviar dicha carta y hacer público nuestro planteo de realizar unas PASO en igualdad de condiciones entre todas nuestras organizaciones, así como de la importancia del perfil anticapitalista para la próxima campaña presidencial de la izquierda”, dijeron desde el MAS.

Ante este pedido de PASO, Celeste Fierro, dirigente del MST, afirmó que "siempre insistimos en la necesidad de fortalecer al Frente de Izquierda Unidad. Lo que le dijimos al Nuevo Mas es que, si es verdad su versión de avanzar en algo más unificado con la izquierda, lo primero que tiene que hacer es comunicarse con la Mesa Nacional, cosa que no ha hecho hasta ahora, que es algo mas mediático".

Sobre la carta, Fierro dijo que "hasta ayer no tenía ninguna noticia". "Si eso fue así, seguramente se podrá avanzar en alguna discusión. Hasta ayer no había ninguna novedad al respecto, sino al contrario, posiciones mas mediáticas que no sirven a la hora de construir y fortalecer a la izquierda", dijo la dirigente en diálogo con Infocielo.

Y agregó: "Terminan priorizando lo individual, lo partidario, y no la conjunción de forma colectiva como sucedió en 2019".

"No es una discusión PASO sí o PASO no, el tema es cómo se fortalece. Tiene que dejar de ser un llamado a la prensa. Como mínimo, sentarse a discutir, siempre dentro del Frente de Izquierda Unidad".

Si bien destacó la posibilidad de "llegar a acuerdos para ir con una candidatura única", afirmó que lo que el Nuevo Más tiene que discutir es "si son parte del FIT o no".