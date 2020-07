La medida regirá hasta el próximo 30 de septiembre, no alcanza a la administración pública nacional y podría prorrogarse una vez más si la reactivación económica se demora más de lo esperado.

Por medio del Decreto 624/2020 publicado este miércoles en el Boletín Oficial el gobierno de Alberto Fernández prorrogó por otros 60 días la prohibición de despedir trabajadores sin justa causa y por las causales de fuerza mayor o disminución de la demanda de trabajo. También prorrogó por el mismo lapso de tiempo la prohibición de suspender trabajadores. Todo ello en el marco de la crisis económica que profundizó la pandemia de coronavirus Covid-19.

El decreto, que lleva la firma del Presidente y de todo su gabinete, oficailizó una medida que desde el mismo Gobierno ya habían anticipado se tomaría. De esta manera la prohibición de despedir y suspender trabajadores regirá hasta el próximo 30 de septiembre.

Desde el ministerio de Trabajo no descartaron que luego de esa fecha la medida vuelva a prorrogarse en caso de que la reactivación económica se demore más de lo esperado.

Las prohibiciones dispuestas en el decreto solo se aplican a contrataciones realizadas con anterioridad a su entrada en vigencia y no alcanza a los trabajadores de la Administración Pública Nacional.

Entre sus fundamentos el decreto indica que “esta crisis excepcional exige prorrogar la oportuna adopción de medidas de idéntica índole asegurando a los trabajadores y a las trabajadoras que esta emergencia no les hará perder sus puestos de trabajo”. Y agrega que “resulta indispensable continuar garantizando la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social y que ello solo será posible si se transita la emergencia con un Diálogo Social en todos los niveles y no con medidas unilaterales de distracto laboral, que no serán más que una forma de agravar los problemas que el aislamiento social, preventivo y obligatorio, procura remediar”.

La prohibición de despidos fue decretada inicialmente a fines de marzo, luego de que el presidente Fernández decretara el aislamiento social, preventivo y obligatorio y que algunas las mayores empresas del país, como Techint por ejemplo, se anticiparan a la crisis y comenzaran a despedir a miles de trabajadores.