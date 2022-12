Así lo afirmó en conferencia de prensa la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, ante la suba de casos de Covid en las últimas semanas.

Cuando parecía que la pandemia estaba por llegar a su fin, un aumento del 50% de los casos de coronavirus en la última semana encendió las alarmas ante la posibilidad de un nuevo brote de Covid 19 y llevó a que miles de personas se aplicaran las dosis de refuerzos tras la flexibilización de las medidas sanitarias y luego de que el barbijo dejara de ser obligatorio.

En el último mes, la cantidad de bonaerenses que recurrieron a hospitales y centros de vacunación fue de 3 mil a 7 mil por día, exceptuando el pasado 25 de noviembre en el que se vacunaron más de 9 mil personas. Sin embargo, luego del reporte de casos, la cifra se elevó a 14 mil: 154 se dieron la primera dosis, 298 la segunda dosis, 470, la tercera dosis y 14.035 con el refuerzo.

El pasado martes 29 de noviembre fue la fecha en la que se reportó una mayor cantidad de vacunados de la región bonaerense, con un total de 20.503 personas, de las cuales: 128 la primera dosis; 270 la segunda dosis; 645, la tercera dosis; y 19.460 con el refuerzo.

Al respecto, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, llevó tranquilidad a la ciudadanía al exponer los números de contagios: "Esta es la tercera semana consecutiva del aumento del número absoluto, pero al compararlo, no hace que el SARS-CoV-2 sea un virus que circula de forma predominante. En la última ola de Ómicron tuvimos casi 900 mil casos por semana y hoy tenemos 1500. Es un número bajo, es una señal de alarma en el sentido de que no se puede eliminar".

A su vez, indicó que "la vacuna no previene el 100% de las infecciones, es para disminuir las internaciones y muertes y tampoco dura de por vida" y desestimó la posibilidad de tomar medidas restrictivas como sí se hizo a mediados del 2020: "Tenemos circulación de Influenza A y B y otros virus para los que no hay vacunas. No va a haber restricciones, no hay riesgo de tensión del sistema de salud. Si nos vacunamos y aplicamos los refuerzos, sobre todo los mayores de 50 años y con problemas de salud, es probable que la infección no se traduzca en muerte".

"Algunas provincias, como la de Buenos Aires, está enviando turno para estimular la vacunación, clave para sostener esta situación y evitar que el sistema, que está sobrecargado por cirugías atrasadas, no se sobrecargue por personas con Covid para poder seguir dando respuesta. Hay menos de 300 personas en terapia intensiva por Covid y tuvimos 8 mil en el momento de tensión", recordó la funcionaria, luego de la reunión de Gabinete en Casa Rosada, encabezada por Juan Manzur, tras la renuncia del ministro de Transporte, Alexis Guerrera.