Se trata de un proyecto de Educación del oficialismo para que los estudiantes secundarios no repitan de año. La oposición adelantó su rechazo.

El Consejo General de Educación de la provincia de Buenos Aires definirá este jueves si modifica las condiciones de repitencia entre los alumnos de escuelas secundarias. El tema genera polémica entre el oficialismo y la oposición.

Se trata de una flexibilización de la normativa vigente que ha sido puesta en discusión por educadores de distintos espacios políticos, y la cual deberá ser confirmada a través de una resolución por la Dirección de Cultura y Educación bonaerense.

En el ámbito del Colegio de Educación, un órgano colegiado, el proyecto será puesto en debate por sus ocho miembros integrantes: tres representantes del Frente de Todos, otros tres de Juntos por el Cambio y cuatro por los gremios docentes.

La reforma propone que los estudiantes secundarios no deban recursar los bloques de contenidos ya aprobados, y en la práctica significaría que se elimine la repitencia.

En caso de aprobarse -la oposición anticipó a INFOCIELO su rechazo, pero el oficialismo tiene mayoría-, la medida entraría en vigencia en el ciclo lectivo que se inicia para todos los secundarios bonaerenses, sean técnicos, agrarios, especializados, de gestión privada o estatal.

La repitencia, un fracaso del sistema escolar

El sistema escolar bonaerense presenta alrededor de 5 mil escuelas secundarias, en las que según estadísticas oficiales, de cada 10 estudiantes, 6 terminan en tiempo y forma, 2 más tarde y 2 no terminan.

En agosto pasado, el director de Educación, Alberto Sileoni, adelantaba a este medio que su idea de repensar el sistema de repitencia de los secundarios, y aseguraba que "está claro que para aquel que cursó doce materias, aprobó ocho y lo invitás a repetir, es muy desalentador. Para algunos chicos casi es un pasaporte a que abandonen".

La postura acerca de la repitencia también era compartida por los referentes educadores de Juntos por el Cambio, quienes indicaban que la repitencia lleva "a la deserción y el abandono".

Sin embargo, la resolución que tratará mañana el Colegio General de Educación será rechazada por la oposición, según adelantó a este medio el diputado provincial Sergio Siciliano, quien sostuvo que "estaba para dar la discusión y acompañar" pero que el proyecto oficial "no repiensa nada" del sistema educativo.

"Acá la escuela no cambia nada, se mantienen los contenidos y se pone solo el foco en la evaluación; no se repite más años, se repiten contenidos pero tampoco queda claro", expresó el ex viceministro de Educación bonaerense durante el gobierno de María Eugenia Vidal.

La complejidad de la resolución que el oficialismo busca aprobar es uno de los temas más debatidos, en tanto que será cada escuela secundaria la que terminará por definir los contenidos integradores a evaluarse, según describió Siciliano.

¿Qué plantea la reforma del sistema de repitencias?

El proyecto plantea una reforma del régimen académico que, según describe el oficialismo, busca mejorar el acompañamiento de las trayectorias de los estudiantes secundarios.

En ese sentido, indica que "se cambia la promoción por año por la aprobación y acreditación de materias", por lo cual "no se deberá recursar lo ya aprobado".

Además, "se establecen nuevos formatos que podrán definir las escuelas: materias de organización cuatrimestral, cursado de materias a contraturno, aulas temáticas o por materias y articulaciones formativas para estudiantes de 6° año", menciona.

Los contenidos, a su vez, se englobarán en torno a ocho grupos, y cada uno incluirá las materias conocidas hasta ahora, como ser: Ciencias Socieales, integrará Geografía, Historia, etc.

Respecto de la evaluación del alumno, la misma estará determinada principalmente por el Registro Institucional de Trayectorias Educativas (RITE), que contempla tres escalas:

Trayectoria Educativa Avanzada (TEA): estudiantes que alcanzaron los aprendizajes correspondientes en una materia.

Trayectoria Educativa en Proceso (TEP): estudiantes que no alcanzaron los aprendizajes correspondientes, pero que mantienen una buena vinculación pedagógica.

Trayectoria Educativa Discontinua (TED): estudiantes que no alcanzaron los aprendizajes ni estuvieron vinculados a la escuela.

Por lo tanto, los estudiantes de tercer año podrán cursar contenidos de primer y segundo año, sin tener que repetir el año de cursada y, en consecuencia, los contenidos ya aprobados. A la vez que se establecerán espacios de acompañamiento personalizado, refuerzo de contenidos y cursos a contraturno o los días sábados.